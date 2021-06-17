Медики назвали лучшие продукты для очистки печени от токсинов

Медики назвали лучшие продукты для очистки печени от токсинов1
- 17.06.2021, 13:01
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Входящий в их состав пектин имеет необычную химическую структуру.
По мнению биологов желированные джемы, мармелад и фруктово- ягодные желе, которые содержат пектин, выводят свинец из организма человека.
Пектин является желеобразным углеводом растительного происхождения, который выделяется из фруктов и ягод, вызывая тем самым желирование джемов, мармелада и желе, сообщает medicina.ua.
Исследователи считают, что пектин имеет необычную химическую структуру, с помощью которого связываются тяжелые металлы. После соединения свинец выходит из организма значительно быстрее. Сорбционные свойства пектина во многом выше аналогичных веществ: активированного угля, лигнина, кристаллической целлюлозы.
Учеными проводились испытания на крысах в целях проверки эффективности пектина. Ежедневно, в течение двух недель в их организм вводился раствор свинца. Количество жидкости было в 4 раза больше нормы. После этого свинец откладывался в печени и увеличивал ее размер, развивая гепатит. По окончании процедуры количество свинца не уменьшалось, что говорит о невозможности освободиться от яда самостоятельно.
Введение пектина в течение двух недель улучшило все показатели крысиной печени, что говорило о высокой сорбционной способности вещества. Предположения ученых сводятся и к тому, что пектин, возможно, сможет выводить и другие тяжелые металлы.