Подарки больше слов 17.06.2021, 13:47

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Второе «беловежье» не за горами?

Telegram-канал «Минская Семибоярщина» предложил интересную версию значения подарков, которые президент США Джо Байден вручил главе Кремля Путину:

Ну вот и главные женевские смыслы.

От Байдена Путину очки авиаторы как символ недопустимости международного воздушного пиратства союзничком Лукашенко. А еще хрупкий хрустальный бизон. Тоже намек ничего себе, мол, второе «беловежье» если что не так, не за горами. Жаль зубра в анналах Госдепа не нашлось. А Путин Байдену письменный набор, мол, пишите письма, Москва всегда будет рада.

Так что скептики просчитались.

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