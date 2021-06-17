В Индии у переболевшего COVID-19 зафиксировали новое заболевание 17.06.2021, 13:42

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Фото: REUTERS

Это первый подобный случай в стране.

В Индии у 34-летнего мужчины, вылечившегося от COVID-19, обнаружили в легких "зеленый" грибок. Он отличается от мукормикоза или "черного" грибка.

Как сообщает Hindustan Times, это, возможно, первый случай заболевания новым грибком в стране.

"Пациент выздоровел. Но затем у него начались кровотечения из носа и высокая температура. Он также стал очень слабым из-за потери веса", – рассказал доктор Рави Дози из Института медицинских наук им. Шри Ауробиндо.

По его словам, нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить, отличается ли природа инфицирования "зеленым" грибком у людей, переболевших COVID-19, от других пациентов.

"Зеленый" грибок или аспергиллез – это инфекция, вызываемая обыкновенной плесенью Aspergillus, которая обитает как в помещении, так и на открытом воздухе.

Люди могут заразиться аспергиллезом, вдыхая микроскопические споры из окружающей среды. Большинство дышат спорами Apergillus каждый день, не заболевая, но лица с ослабленной иммунной системой или заболеваниями легких подвергаются более высокому риску развития болезни.

Аспергиллез не заразен и не может передаваться между людьми через легкие.

Разные типы аспергиллеза поражают разные группы людей:

аллергический бронхолегочный аспергиллез (АБЛА) чаще всего возникает у людей с муковисцидозом или астмой;

аспергиллома или "грибковый шар" обычно поражает людей, страдающих другими заболеваниями легких, такими как туберкулез;

хронический легочный аспергиллез также возникает у людей с другими заболеваниями легких, включая туберкулез, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) или саркоидоз;

инвазивный аспергиллез поражает людей с ослабленной иммунной системой, например людей, перенесших трансплантацию стволовых клеток или органов, получающих химиотерапию от рака или принимающих высокие дозы кортикостероидов. Также он встречался среди госпитализированных пациентов с тяжелым гриппом.

Разные типы аспергиллеза могут вызывать разные симптомы:

Симптомы АБЛА аналогичны симптомам астмы, включая свистящее дыхание, одышку, кашель и жар (в редких случаях).

Среди симптомов аллергического аспергиллезного синусита – заложенность носа, насморк, головная боль и снижение обоняния.

Симптомы аспергилломы включают кашель, кровохарканье и одышку.

У тех, кто страдает хроническим аспергиллезом легких, отмечаются потеря веса, кашель, кровохарканье, утомляемость и одышка.

Лихорадка – частый симптом инвазивного аспергиллеза, который обычно возникает у людей, уже болеющих другими заболеваниями.

Врачи говорят, что редкие грибковые инфекции можно предотвратить, соблюдая гигиену и поддерживая чистоту полости рта и тела. Людям следует избегать участков с большим количеством пыли и загрязненной воды. Если они не могут избежать таких мест, то следует носить респиратор N95 для профилактики.

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