Украинские депутаты потребовали завести уголовное дело на Лукашенко

Украинские депутаты потребовали завести уголовное дело на Лукашенко2
- 17.06.2021, 13:30
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Обращение направлено к генпрокурору Украины.
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал депутатское обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой относительно сотрудничества Лукашенко «с террористами так называемых «ЛНР».
«Террористы из так называемой «прокуратуры ЛНР» сообщили, что "по личному приглашению Александра Лукашенко" провели допрос беларуского политзаключенного Романа Протасевича и «убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса».
Де-факто, это означает, что Александр Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал террористические «республики».
Наша реакция должна быть резкой и четкой. Это посягательство на нашу территориальную целостность! Украина должна открыть уголовное дело против Лукашенко за сотрудничество с террористами.
Поэтому направил депутатское обращение по этой ситуации генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой предоставить правовую оценку», — заявил Гончаренко.
На документе, который он опубликовал стоит больше десятка подписей других депутатов.