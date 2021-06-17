Украинские депутаты потребовали завести уголовное дело на Лукашенко 2 17.06.2021, 13:30

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Алексей Гончаренко

Обращение направлено к генпрокурору Украины.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко опубликовал депутатское обращение к генпрокурору Ирине Венедиктовой относительно сотрудничества Лукашенко «с террористами так называемых «ЛНР».

«Террористы из так называемой «прокуратуры ЛНР» сообщили, что "по личному приглашению Александра Лукашенко" провели допрос беларуского политзаключенного Романа Протасевича и «убедились в его причастности к убийствам мирных жителей Донбасса».

Де-факто, это означает, что Александр Лукашенко, который силой захватил и удерживает власть в Беларуси, признал террористические «республики».

Наша реакция должна быть резкой и четкой. Это посягательство на нашу территориальную целостность! Украина должна открыть уголовное дело против Лукашенко за сотрудничество с террористами.

Поэтому направил депутатское обращение по этой ситуации генпрокурору Ирине Венедиктовой с просьбой предоставить правовую оценку», — заявил Гончаренко.

На документе, который он опубликовал стоит больше десятка подписей других депутатов.

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