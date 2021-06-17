Соцсеть Facebook тестирует программу для предотвращения конфликтов в комментариях

Соцсеть Facebook тестирует программу для предотвращения конфликтов в комментариях1
- 17.06.2021, 13:56
Она может пригодится 70 миллионам пользователей, управляющим страницами.
Искусственный интеллект начнет помечать оскорбительные комментарии, размещаемые в сообществах в социальной сети Facebook. В результате модераторы этих страниц будут получать уведомления о возможном конфликте среди подписчиков, пишет издание «Детали».
Как сообщает CNN, записи с неприемлемой лексикой в группах получат плашки «moderation alert» («оповещение модератора»). Новый способ маркировки и оповещения позволит воевременно принимать необходимые действия для локализации конфликта в сети. Однако новые ограничения нельзя будет применить к таким темам, как вакцинация, политика, и к культурным различиям.
Программный инструмент, как считают в Facebook, пригодится 70 миллионам пользователей, управляющим страницами.