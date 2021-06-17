Древнее святилище помогло ученым понять представления хеттов о Вселенной 17.06.2021, 14:04

Изображения в Язылыкае символически отображают подземный мир, землю и небо, а также природные циклы.

Язылыкая — святилище под открытым небом и одно из самых важных мест Хеттской империи. Его руины находятся в Турции, недалеко от современной деревни Богазкале. В Язылыкае хетты создали два открытых пространства: центральное помещение и храм столицы Хаттусаса. Места украсили рельефными изображениями божеств, пишет Naked science.

Непонятно, зачем хетты построили Язылыкаю и для чего ее использовали. Было предложено много идей: например, что одно из помещений использовалось для новогодних церемоний, а другое служило мавзолеем хеттского царя.

В 2019 году археологи из Базельского университета в Швейцарии рассказали, что некоторые изображения богов могут служить календарем. Они заметили, что изображения 64 божеств в главном зале Язылыкая можно разделить на три группы, отражающие дни, синодические (лунные) месяцы и солнечные годы. Теперь команда подробнее изучила резьбу и предположила, что она могла значить для хеттов. Подробности работы опубликованы в журнале Journal of Skyscape Archaeology.

Вероятно, изображения в Язылыкае символически отображают подземный мир, землю и небо, а также природные циклы. Так, по мнению ученых, хетты выделяли незаходящие звезды, которые никогда не опускаются ниже горизонта, в отдельную группу божеств. Кроме того, в резьбе они отразили, как меняются день и ночь и времена года. А также то, как месяц превращается в полную Луну.

Эфросини Буцикас из Кентского университета в Кентербери отметила, что это предположение может быть правдивым, ведь многие соседние культуры создавали религиозные памятники, чтобы зафиксировать свои наблюдения и представления об устройстве Вселенной. Но авторы работы использовали для трактовки не только хеттские, но и месопотамские памятники. Они повлияли на хеттов, хотя при этом отличались. Поэтому понадобятся еще исследования, чтобы доказать, что местные жители создали резьбу под влиянием астрономических наблюдений.

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