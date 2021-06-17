Третья волна коронавируса в России: страна погружается в хаос 8 Татьяна Фельгенгауэр, «Немецкая волна»

17.06.2021, 14:21

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Кризис вызван недоверием со стороны россиян и противоречивостью действий со стороны власти.

Больше года прошло с момента первых официальных ограничений, которые вводили власти в связи с эпидемиологической ситуацией в России. Впереди всей страны шла Москва, которая принимала самые жесткие меры для борьбы с коронавирусом. Однако строгость ограничений нивелировало то, что их снимали и меняли в угоду политической конъюнктуре. Сейчас мы наблюдаем повторение почти всех ошибок, сделанных в 2020 году.

Где логика?

Власти всех уровней - и федеральные, и региональные - действуют по-прежнему непоследовательно. Установка, которую дали еще в прошлом году, продолжает действовать: Россия справляется с коронавирусом лучше всех в мире, страна победила эту заразу, и вообще, мы впереди планеты всей. Эти мантры весь прошлый год звучали из уст пропагандистов и чиновников.

Власти все еще старательно избегают слова "карантин", вводя неполноценные и запоздалые ограничения. Некоторые из требований московских властей, такие как ношение перчаток в транспорте, выглядят исключительно как способ собирать штрафы - ВОЗ ни слова не говорит о перчатках в своих рекомендациях по безопасности.

С прошлого года Россия знакома с форматом "нерабочих дней". Это не выходные и не праздники, это не карантин, это непонятно что. Сейчас о нерабочих днях объявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом большая часть предприятий продолжает свою работу, а какой-либо помощи бизнесу городские власти не предусматривают.

Кнуты и пряники

Отдельно следует сказать об отношении власти к гражданам в этой ситуации: с одной стороны, россиянам круглосуточно твердят о побежденном коронавирусе, с другой - периодически просят всех оставаться дома и постоянно носить маски в общественных местах.

Сейчас эти взаимоисключающие подходы проявляется в гротескных формах: в Лужниках действует фан-зона Евро-2021, но за сидение на скамейке в парке московские власти будут штрафовать горожан на 4 тысячи рублей. Мэр Москвы то говорит, что никаких новых ограничений не будет, то внезапно объявляет о нерабочих днях. Но закрывать рестораны и клубы город не спешит, введены лишь ограничения с 11 вечера до 6 утра.

Особняком стоит самая больная тема - вакцинация. Убедить россиян сделать прививку по-прежнему не удается. У Собянина получилось справиться с некоторыми пенсионерами - им раньше времени разблокировали социальные карты в обмен на вакцинацию. Но дальше дело не пошло. Теперь городские власти заманивают на пункты вакцинации розыгрышем автомобиля. Принимаемые меры выглядят все более хаотично и беспомощно. Власти предсказуемо не справились с задачей уложить в одну логическую картинку идеологию и реальность.

Кризис доверия

В этом рукотворном кризисе особенно остро чувствуется кризис доверия, с которым не получается справиться ни кнутом, ни пряником. Невозможно целый год рассказывать с экранов федеральных каналов про чипирование, якобы выдуманную опасность вируса и прочую ерунду, а потом требовать от россиян ответственного подхода к прививочной кампании. Пропаганда, которая рассказывает про ужасные побочные эффекты от иностранных вакцин, добивается только одного - люди вообще отказываются от прививок.

И даже президент, который пару раз высказался в поддержку вакцинации, по-прежнему везде появляется без маски, демонстрируя полное пренебрежение мерами безопасности. Сложно представить себе, что россияне внезапно осознают всю опасность третьей волны, если приоритетом становятся какие угодно интересы, но только не сохранность здоровья граждан.

А ведь впереди предвыборная кампания и голосование. Тут уж точно не до борьбы с коронавирусом. Учитывая опыт прошлого года, можно с уверенностью сказать, что в следующий раз Россия победит коронавирус и выйдет из этого хаоса разнообразных ограничений к сентябрю, когда Кремлю нужно будет организованно и массово получить голоса за партию власти.

Татьяна Фельгенгауэр, «Немецкая волна»

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