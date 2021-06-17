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«Забрали со сцены в концертном костюме»

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  • 17.06.2021, 14:31
  • 10,318
«Забрали со сцены в концертном костюме»
Павел Гонец

Руководитель хора «Уния» нашелся на Окрестина.

Руководителя хора «Уния» Павла Гонца задержали на рабочем месте. Произошло это в обед 16 июня.

«Задержали его на сцене, на репетиции концерта в сценическом костюме. Куда повезли, никто не знал. Во всех РУВД отвечали, что его нет.

Когда мы сказали, что Павлу нужно сменить одежду и вернуть сценический костюм, нам ответили, что руководство знает, где он. Мол, выйдет — вернет», — рассказали nn.by близкие Павла.

Сейчас руководитель хора находится на Окрестина. Когда состоится суд и по какой статье, пока не известно.

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