«Забрали со сцены в концертном костюме»9
- 17.06.2021, 14:31
- 10,318
Руководитель хора «Уния» нашелся на Окрестина.
Руководителя хора «Уния» Павла Гонца задержали на рабочем месте. Произошло это в обед 16 июня.
«Задержали его на сцене, на репетиции концерта в сценическом костюме. Куда повезли, никто не знал. Во всех РУВД отвечали, что его нет.
Когда мы сказали, что Павлу нужно сменить одежду и вернуть сценический костюм, нам ответили, что руководство знает, где он. Мол, выйдет — вернет», — рассказали nn.by близкие Павла.
Сейчас руководитель хора находится на Окрестина. Когда состоится суд и по какой статье, пока не известно.