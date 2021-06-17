Байден поставил рамки для Путина 2 17.06.2021, 14:45

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Фото: ТАСС

Эксперты — о встрече президентов США и РФ в Женеве.

Единственное обязательство России по поводу Украины – «способствовать реализации минских соглашений». Об этом по итогам встречи в Женеве с американским президентом Джозефом Байденом заявил российский лидер Владимир Путин. Кроме того, по словам Путина, тема вступления Украины в НАТО «затрагивалась мазком».

В свою очередь, Байден на отдельной пресс-конференции заверил, что США продолжат поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава Белого дома отметил, что стороны обсуждали Минские договоренности и что он выразил взгляд США на этот вопрос. В целом же, по словам Байдена, последующие месяцы станут «испытанием» того, сможет ли сегодняшняя дискуссия двух лидеров привести к прогрессу. Об ожиданиях и первых итогах встречи двух президентов в том числе по вопросам Украины и аннексированного Крыма шла речь в эфире «Радио Крым.Реалии».

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко высказал Крым.Реалии мнение, что Путин не может похвастаться выгодными для себя итогами встречи, в частности, относительно вопросов Донбасса и Крыма.

– Путин подтвердил свою прежнюю позицию, и это значит, что он никаких изменений делать не хочет. В свою очередь, это означает, что Байден ему четко и ясно сказал, что из Донбасса и Крыма России надо убираться. Отсюда и статичная позиция. Я обратил внимание на мимику и на язык тела Путина на пресс-конференции и должен сказать, что он нервничает, он психологически подавлен и говорит в таком духе, мол, отцепитесь. Словом, я не вижу никаких признаков того, что он мог вынести из этих переговоров что-то серьезное на публику, нет – и это меня радует… Я думаю, что все-таки президент США должен четко и ясно задать российскому президенту пределы его поведения: вот это мы воспринимаем, а вот это нет. Думаю, таких «нет» там было озвучено очень много. Действия России не вписываются ни в здравый смысл, не говоря уже о международном праве, она дестабилизирует ситуацию в мире.

В свою очередь, украинский политолог-американист Александр Потехин еще до пресс-конференций президентов прогнозировал, что Украине не стоит ожидать прорывных последствий от встречи Байдена и Путина.

– У Байдена нет никаких иллюзий относительно того, что он сможет повлиять на изменение позиции Путина по Украине, по Крыму и по правам человека в России. Есть очень узкая узкая повестка дня, в которой заинтересованы обе стороны. В первую очередь это связано с ограничениями стратегических вооружений, с реализацией американской позиции по иранскому вопросу, учитывая хорошие связи России в Иране. И российская, и американская сторона изначально заявили, что прорывов не будет, а для нас это означает только одно: пусть будут какие-то минимальные подвижки по некоторым вопросам вроде обмена осужденными в России и США, но для Украины, на мой взгляд, уже не произойдет принципиальных изменений в позиции Вашингтона. Она хорошо известна еще со времен предвыборной кампании Байдена.

Александр Потехин напоминает, что в итоговом заявлении брюссельского саммита НАТО 14 июня Альянс подтвердил статус Украины как кандидата на вступление.

– В то же время, к сожалению, и с вопросом о российской оккупации Крыма и отдельных районов украинского Донбасса принципиально ничего не меняется. Мне кажется, украинской стороне нужно очень серьезно подумать о смене даже не формата обсуждения вопроса, о смене позиции, пусть это и нелегко. Пока что Украина продолжает разыгрывать российский сценарий – в первую очередь в вопросах Донбасса, ведь по Крыму вообще нет никакого диалога. В общем, Украина каким-то образом пытается лишь удержать статус-кво и не реагировать на действия России. На мой взгляд, и это непопулярное мнение, единственная возможность Украины по смене подхода в этих вопросах – это сознательное замораживание конфликта. Надо сказать: безусловно, Крым и Донбасс это украинские территории, но поскольку у страны нет реальных рычагов влияния на позицию Москвы, мы замораживаем эту ситуацию до лучших времен.

Между тем политолог, президент российского Фонда прикладных политических исследований «ИНДЕМ» Георгий Сатаров убежден, что на фоне и посредством встречи двух президентов США пошли в дипломатическое наступление на Россию

– Для Байдена было чрезвычайно важно подойти к встрече с некой единой позицией, и ее, как мы видим, озвучивали европейские сторонники американского президента по самым разным поводам: начиная с Алексея Навального, заканчивая посадкой самолета в Минске. Наконец, прозвучало заявление Байдена по поводу активов Кремля как средства давления на него. Извините, у этих активов есть конкретная фамилия – и с этой фамилией, собственно, Байден и встречается в Женеве. Поэтому тут со стороны США фантастически серьезный нажим на Россию, и это неслучайно. Байден по объективным причинам вряд ли рассчитывает на второй срок и, видимо, хочет уже за первую каденцию реализовать некую программу в отношении Путина. Я не уверен, что США ожидают от него предсказуемой политики, но они хотят поставить очень жесткие рамки для его непредсказуемости.

По оценке Владимира Огрызко, у США более чем достаточно возможностей повлиять на Россию.

Единственное, чем может размахивать Путин, это ядерным оружием– Российская экономика слабая. Когда во вступительном слове перед встречей Байден назвал Россию великой, я думаю, это был дипломатический реверанс. На самом деле она уже давно не претендует ни на какое величие, учитывая, что ВВП на душу населения у нее на уровне Испании или Португалии. Единственное, чем может размахивать Путин, это ядерным оружием, однако это величие условное. С таким величием можно идти только к ядерной катастрофе, а не к процветанию, которого хотят все страны мира… Что до Украины, я уверен, что поддержка со стороны американцев будет, и мы, украинцы, должны быть благодарными США, которые при Байдене заняли очень четкую и жесткую позицию в отношении России. Это единственный шанс, для того чтобы и Крым, и Донбасс наконец вернулись под контроль Украины – там, где им и положено быть.

Накануне встречи, 15 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев спокойно оценивает факт встречи Байдена и Путина и то, что лидеры США и России будут обсуждать, в частности, Украину. Ранее президент Владимир Зеленский высказал надежду на то, что об Украине не будут договариваться без Украины.

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