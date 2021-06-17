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Что могли значить слова Пескова о Беларуси?

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  • Петр Кузнецов
  • 17.06.2021, 15:40
  • 7,670
Что могли значить слова Пескова о Беларуси?
Петр Кузнецов

Максимальное пространство для маневра.

Почему Песков сказал о том, что сблизить позиции России и США по инциденту с самолетом Rynair невозможно?

В какой-то момент сегодня в Байнете поднялась прямо паника: Песков, мол, комментируя вчерашнюю встречу Путина и Байдена, заявил, что сблизить позиции США и РФ по Беларуси невозможно. Однако вскоре появилась полная цитата комментария:

«Беларусь не относится к числу приоритетов, которые стояли на повестке. А тема Беларуси действительно была озвучена американской стороной, озвучена была во всем хорошо известном ключе — мы все знаем позицию американцев.

Есть и проблематика самолета [Ryanair, посаженного в Минске]. Они считают это недопустимым, и так далее, и тому подобное, нарушением всего и вся. На это у нас есть своя позиция — что у нас есть информация, полученная из первоисточника, от Лукашенко. Президенту Путину не с руки не доверять своему белорусскому коллеге.

Было констатировано, что это то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции — это невозможно».

Как видим, столь категоричное заявление относится лишь к одному из аспектов вопроса, лишь к одной проблеме: к посадке самолета с Протасевичем.

Охотно верю в то, что Песков в своих словах искренен. Почему здесь невозможно сблизить позиции Вашингтона и Москвы? Да очень просто. Руководители России в плане расправ над оппонентами только выглядят (и то, не всегда и не во всем) пореспектабельнее минских товарищей, а в общем и целом допускают все. Абсолютно все. Признать сейчас, что сажать самолеты с оппозиционерами – недопустимо, значит подложить, возможно, свинью самим себе в будущем. Ибо, кто его знает, может, и самим захочется поступить в иной ситуации аналогично. Как бы, никто ничего не сделает, но по той самой внешней респектабельности будет очередной удар. А в Москве на нее еще далеко не окончательно махнули рукой.

Вот и все. Обо всем остальном что касается белорусского вопроса в международной повестке с точки зрения Кремля Песков просто отмолчался. Сказал, что позиция США хорошо известна – и все. Максимальное пространство для маневра.

Ну и, поскольку Кремль по существу вопроса ничего не говорит, осталось только отталкиваться от тех нескольких слов, которые сказал Байден. Они, напомню, тоже очень расплывчаты и оставляют максимальное пространство для маневра как для американцев, так и для русских: «Не не согласился, но есть разное видение того, что с этим делать».

Когда обе стороны оставляют себе возможность лавировать, это говорит лишь о том, что вопрос в стадии обсуждения и решения и все хотят, так или иначе, его решить. С максимальной выгодой для себя.

Петр Кузнецов, Telegram

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