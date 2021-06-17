закрыть
17 июня 2021, четверг, 16:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Так что же сказал Байден

1
  • Владимир Фесенко
  • 17.06.2021, 16:13
  • 2,934
Так что же сказал Байден
Фото: Getty Images

Важна и демонстрация последовательности и принципиальности позиции США.

Результаты переговоров между Путиным и Байденом я оцениваю в целом позитивно. Каких-то конкретных результатов не было и не могло быть, в силу принципиального различия подходов США и России по украинскому вопросу.

По Украине обсуждались всего две темы — Донбасс и Минские соглашения, а также НАТО и Украина. Судя по репликам Байдена и Путина на эти темы, обе стороны обменялись своими позициями, проявились «различия» (как сказал Байден). А они проявились и по Минским соглашениям (как сказал Байден), и по теме Украины и НАТО. А если различия оказались слишком принципиальными (как по НАТО), то и «обсуждать нечего» (это я уже цитирую Путина). Именно поэтому переговоры по Украине оказались короче, чем планировались. Этот тот случай, когда отсутствие результата гораздо лучше каких-то договоренностей. Вряд ли бы нам понравились «компромиссы» на российских условиях.

Для нас гораздо важнее другое — заявление Байдена о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Вроде бы традиционная и уже ритуальная фраза. Но важно ее повторять как мантру (тот же Путин как мантру повторяет о приверженности Минским соглашениям). Важно то, что Байден заявил о поддержке Украины, формулируя список вопросов, которые принципиальны для США, в том числе права человека (Навальный), по которым США не собираются идти на уступки России. Важна и демонстрация последовательности и принципиальности позиции США в украинском вопросе.

Так что в целом ощущения после этой встречи скорее позитивные. Однако подождем последствий саммита в практических действиях России. Об этом, кстати, сказал и Байден. Вот тогда и будем делать окончательные выводы.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»
И тут Остапа понесло
И тут Остапа понесло Telegram-канал «Менскразам!»