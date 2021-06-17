Так что же сказал Байден 1 Владимир Фесенко

17.06.2021, 16:13

2,934

Фото: Getty Images

Важна и демонстрация последовательности и принципиальности позиции США.

Результаты переговоров между Путиным и Байденом я оцениваю в целом позитивно. Каких-то конкретных результатов не было и не могло быть, в силу принципиального различия подходов США и России по украинскому вопросу.

По Украине обсуждались всего две темы — Донбасс и Минские соглашения, а также НАТО и Украина. Судя по репликам Байдена и Путина на эти темы, обе стороны обменялись своими позициями, проявились «различия» (как сказал Байден). А они проявились и по Минским соглашениям (как сказал Байден), и по теме Украины и НАТО. А если различия оказались слишком принципиальными (как по НАТО), то и «обсуждать нечего» (это я уже цитирую Путина). Именно поэтому переговоры по Украине оказались короче, чем планировались. Этот тот случай, когда отсутствие результата гораздо лучше каких-то договоренностей. Вряд ли бы нам понравились «компромиссы» на российских условиях.

Для нас гораздо важнее другое — заявление Байдена о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Вроде бы традиционная и уже ритуальная фраза. Но важно ее повторять как мантру (тот же Путин как мантру повторяет о приверженности Минским соглашениям). Важно то, что Байден заявил о поддержке Украины, формулируя список вопросов, которые принципиальны для США, в том числе права человека (Навальный), по которым США не собираются идти на уступки России. Важна и демонстрация последовательности и принципиальности позиции США в украинском вопросе.

Так что в целом ощущения после этой встречи скорее позитивные. Однако подождем последствий саммита в практических действиях России. Об этом, кстати, сказал и Байден. Вот тогда и будем делать окончательные выводы.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».