На здоровье белорусов Минздраву просто плевать 2 Telegram-канал «Ник и Майк»

17.06.2021, 16:21

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Беларусь продолжает быть аутсайдером по темпам вакцинации населения.

Ковид-диссидентство главного вирусолога и крайне низкое доверие к белорусской версии «Спутника» сильно бьют по желанию белорусов прививаться. Да и проблемы с наличием вакцины имеют место быть.

Второй компонент поступит на «Белмедпрепараты» для розлива только на следующей неделе.

Кроме того, один их цехов перестраивается для производства белорусской вакцины. Каким образом удалось ее сделать без необходимых ученых и даже лабораторий – вопрос риторический.

А пока «Белмедпрепараты» после новости о том, что «ЛНР» провели следственные действия с Протасевичем, судорожно думают, что будет с украинскими контрактами. В июле должна пройти переаттестация предприятия и, судя по последним событиям, велика вероятность, что эти контракты подписаны не будут. Что лишит «Белмедпрепараты» большой части выручки. Шок – это то, что любит хунта.

Украинские депутаты обратились к генеральному прокурору с требованием возбудить уголовное дело (это вообще уже похоже на тренд) против синепалого террориста добавляют перца. Нет сомнений, что реакция Киева будет максимально жесткой. И «Белмедпрепараты» - это только малая часть айсберга. Они хотели войну? Они получат войну.

Помнится кто-то хотел палатки поставить на границах, чтобы спасать жителей ЕС, которые прорывают границу, чтобы получить отечественный «Спутник». Огорчим, отечественным «Спутником» даже персонал администрации пересидента не хочет прививаться - только российским оригиналом. Тут впору ЕС ставить на границе палатки со своей стороны, чтобы предотвратить катастрофу.

Но Миздраву все ни по чем. Вместо ежедневных новостей про темпы и важность вакцинации телегарм-канала учреждения сообщает про велосипеды, награды, экскурсии и устами Пиневича заявляет, что система выдержала удар ковида. Яркий пример того, что на здоровье белорусов Минздраву просто плевать.

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