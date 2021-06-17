У берегов Шри-Ланки затонуло судно с химикатами 17.06.2021, 16:45

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Это может вызвать экологическую катастрофу.

Неподалеку от берегов Шри-Ланки затонуло горевшее судно X-Press Pearl с 25 тоннами азотной кислоты и другими химикатами. Об этом сообщает The Insider.

Специалисты опасаются, что это приведет к экологической катастрофе.

Судно под флагом Сингапура затонуло в 18 км от города Коломбо - крупнейшего города на Шри-Ланке, который фактически является неофициальной столицей страны. Оператор судна сообщил, что оно оказалось целиком под водой на глубине 21 метр.

Глава Управления по защите морской среды Шри-Ланки сообщил, что сейчас доставать затонувший корабль небезопасно из-за неспокойного моря и сезона муссонов.

Пожар на судне произошел 20 мая, когда оно стояло на рейде, ожидая разрешения на заход в порт. Позже на борту произошел взрыв, экипаж был эвакуирован. Пожар потушили лишь на прошлой неделе, но судно начало тонуть.

Большая часть токсичного груза была уничтожена огнем, но остатки отходов уже загрязнили ближайшие пляжи. Специалисты опасаются, что разлив оставшихся химикатов и нефти может нанести ущерб морской фауне. Шри-Ланка уже потребовала от владельца сгоревшего судна $40 млн.

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