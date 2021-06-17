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Президенты Германии и Польши обсудят Беларусь, Украину и «Северный поток-2»

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  • 17.06.2021, 17:15
Президенты Германии и Польши обсудят Беларусь, Украину и «Северный поток-2»

Встреча пройдет в Варшаве.

Президенты Германии и Польши в четверг обсудят будущее Европейского Союза и его трансатлантических связей, а также ситуацию в Украине и Беларуси на встрече в связи с 30-летием подписания договора о двусторонних отношениях.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство АР.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет с кратким визитом в Варшаву для переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой и встреч с польской и немецкой молодежью.

Ожидается, что Польша подтвердит свои решительные возражения против трубопровода «Северный поток - 2», который должен поставлять в Германию российский газ в обход Украины и Польши.

Накануне встречи министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил в прессе, что Германия хочет «использовать эту годовщину, чтобы вместе с Польшей смотреть вперед», и их интересы «часто ближе, чем мы думаем».

«Мы хотим сильную Европу, которая способна действовать и делать свой вклад в трансатлантическом партнерстве», - написал Маас в статье для ежедневной газеты Rheinische Post.

Договор между странами был подписан в 1991 году тогдашним канцлером Германии Гельмутом Колем и премьер-министром Польши Яном Кшиштофом Билецким.

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