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Госдума РФ приняла закон, разрешающий заблокировать cоцсети, «Википедию» и YouTube

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  • 17.06.2021, 17:55
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Госдума РФ приняла закон, разрешающий заблокировать cоцсети, «Википедию» и YouTube

Предварительный перечень сайтов, попадающих под закон, включает 20 имен.

Госдума РФ на финальном пленарном заседании сессии VII созыва приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, ужесточающий регулирование для крупных иностранных интернет-компаний в России, сообщает finanz.ru.

Документ, внесенный группой депутатов из комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым, обязывает владельцев ресурсов с суточной аудиторией больше 500 тысяч пользователей создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, «которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний».

С 1 января 2022 года международные IT-гиганты должны будут установить себе выбранный Роскомнадзором счетчик пользователей, открыть личный кабинет на сайте РКН, чтобы взаимодействовать с властями, и разместить онлайн-форму для обращений граждан.

Для нарушителей закон предусматривает жесткие меры. Это запрет на распространение рекламы, запрет на проведение платежей и поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян.

В качестве крайней меры предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса. Предварительный перечень сайтов, попадающих под закон, включает 20 имен.

В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также wikipedia.org.

При этом список может корректироваться. Как ранее заверял один из авторов инициативы, глава профильного комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, меры принуждения к IT-компаниям, нарушающим законы РФ, будут применяться поэтапно и только после неоднократного игнорирования предписаний Роскомнадзора.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что регулирование IT-гигантов является обычной правовой практикой многих стран. По его мнению, у зарубежных компаний была возможность пойти по пути саморегулирования, но они ей не воспользовались, поэтому необходимо законодательное регулирование, в том числе введение мер принуждения.

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