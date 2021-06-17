Дальнобойщик из Жлобина рассказал, каково жить в фуре неделями 10 17.06.2021, 18:01

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фото: realt.by

По Европе белорус гоняет на новеньком Mercedes—Benz Actros.

Четыре года назад Роман Пинчук из Жлобина устроился дальнобойщиком в польскую фирму на каденцию. Каденция, если простыми словами, — непрерывный рейс продолжительностью в несколько недель, когда ты без каких-либо перерывов ездишь из одной страны в другую. Все это время водитель живет на рабочем месте. Realt.by узнали, насколько комфортно спать в машине, где готовить и хранить еду, как принимать душ и почему никогда не стоит останавливаться в Бельгии.

«Спать удобнее, чем дома»

По Европе, в основном по Германии и Скандинавии, белорус гоняет на новеньком Mercedes—Benz Actros. Помимо крутых ходовых характеристик, тягач обладает самым необходимым для быта — кроватью. У Ромы она двухъярусная: на случай, если придется везти экспресс-груз и понадобится второй водитель. Однако такого еще не было, поэтому свободное верхнее ложе он использует в качестве полки для вещей.

— Внешне кровать напоминает койко-место в плацкарте: под спальником даже есть где хранить одежду. Однако по функционалу в несколько раз круче. Тут хороший ортопедический матрас для спины. Плюс она просторная: больше 2 метров в длину и примерно 90 сантиметров в ширину. Еще у меня установлен автономный отопитель, который поддерживает в салоне установленную температуру. Так что спать в машине удобнее, чем дома, — описывает дальнобойщик.

К слову, иногда Рома может позволить себе ночлег в комфортабельных условиях. Происходит это во время паромных переправ из Польши либо Германии в Швецию или из Швеции в Финляндию.

— По правилам, если продолжительность поездки на пароме превышает 3 часа, мне обязаны предоставить каюту. Там есть все удобства: туалет, душ, телевизор, где показывают даже белорусские каналы. Все оплачивает либо моя фирма, либо логистическая компания, которая организует перевозку. Иногда в стоимость тикета входит еще и шведский стол, так что мне и вовсе не приходится на что-то тратиться в пути. Помню, как-то из Гданьска в Стокгольм паром шел 14 часов, так за это время три раза кормили, — делится подробностями Роман.

«100 евро хватает, чтобы питаться целую неделю»

К слову, о еде. С большего Рома готовит сам. Под кроватью есть встроенный холодильник: небольшая камера, выполняющая еще и функции морозильника при определенных настройках. Туда, по словам дальнобойщика, вмещается недельный запас провизии:

— Обычно закупаюсь в Польше или Германии мясом, курицей, яйцами, фруктами и замороженными овощами где-то на 50 евро. В Швеции могу купить морепродукты: 500-граммовая пачка креветок стоит 40 крон (4 евро), а 300 грамм филе лосося — 30 крон (3 евро). Потом в течение недели 1−2 раза в день готовлю. Для этого у меня есть кемпинговая плитка, работающая от газового баллона. Одного баллона на 400 миллилитров, если готовить что-то быстрое, хватает на 3 дня. Если варить суп, то тогда израсходуется в два раза быстрее. Но в любом случае получается выгодно. Обед в немецком придорожном кафе, куда входит картофель фри, две колбаски, небольшая порция салатика и маленькая бутылка «Колы», обойдется в 15 евро, а тут я примерно за 100 евро, с учетом стоимости двух газовых баллонов, могу питаться неделю.

При этом готовить можно с запасом, так как в некоторых фурах предусмотрено наличие стационарной микроволновки. Но даже если такого девайса нет, то его всегда можно установить самостоятельно.

— Мужики подключают к прикуривателю на 24 вольт преобразователь напряжения — инвертор, который выдает 220 вольт — и уже от него включают микроволновки, мультиварки и электрочайники. Единственный момент, машина должна быть запущена, иначе легко можно быстро разрядить аккумулятор, — объясняет дальнобойщик.

«В Швеции даже на самой глухой парковке будет туалет с автосмывом и подогревом»

Еще один важный бытовой момент: как компенсировать отсутствие санузла? В теории, конечно, малую нужду можно справлять старым дедовским методом под первым деревом в лесу. Собственно, по словам Ромы, большая часть водителей, причем не только с просторов СНГ, но и из продвинутых европейских стран, поступают именно таким образом, однако есть нюансы:

— В Скандинавии проблем с туалетами нет: они имеются на каждой заправке и даже «дикусах» — простых парковках. При этом везде бесплатные и очень комфортабельные. В Швеции даже на самом глухом «дикусе» туалет будет с горячей водой, автосмывом, а в холодную пору года еще и с подогревом. А вот в Германии уже иначе. Там тоже есть бесплатные туалеты, только они особо ничем не отличаются от белорусских. В платных, конечно, условия гораздо лучше: есть даже роботы, которые вытирают стульчак. Стоит такое удовольствие от 50 до 70 евроцентов. Правда, часть этих денег тебе возвращается в виде чека, за который ты можешь купить батончик или хот-дог на заправке. Оно, может быть, и хорошо, но получается, как в мультике «Простоквашино»: чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. Поэтому многие экономят, ведь за день, особенно когда жарко и много пьешь, на походы в туалет может уйти около 3 евро. За месяц неплохая сумма выходит.

— В той же Германии душ в среднем стоит около 3 евро. При этом есть очень хитрые системы. Например, с таймером, когда ты можешь мыться ограниченное время или со специальной кнопкой, при нажатии которой вода льется полторы-две минуты, а нажать ты ее можешь 5 раз. С бесплатными тоже не все просто: летом там могут выключить подогрев воды. Поэтому многие просто набирают на заправках в бутылки воду, которая там бесплатная, ставят у окон и за пару часов она нагревается. Потом останавливаешься на паркинге, залезаешь в прицеп и там моешься. Некоторые и вовсе просто между машин становятся и обливаются. В Европе это абсолютно нормально, никто косо не посмотри и ничего не скажет, — уверяет Рома.

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