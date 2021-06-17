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Украина победила Северную Македонию на Евро-2020

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  • 17.06.2021, 18:16
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Украина победила Северную Македонию на Евро-2020

Украинцы победили со счетом 2:1.

Сборная Украины по футболу со счетом 2:1 нанесла поражение команде Северной Македонии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 29-й минуте встречи, прошедшей в Бухаресте, Украина вышла вперед благодаря голу Андрея Ярмоленко, на 34-й счет удвоил Роман Яремчук.

На 57-й минуте македонец Эгзиян Алиоски бил пенальти, но его удар отразил вратарь сборной Украины Георгий Бущан. Впрочем, тот же Алиоски сразу же поразил ворота, ударив по отскочившему к нему мячу.

На 84-й минуте право на пенальти получила уже сборная Украины: на этот раз Руслан Малиновский не смог переиграть македонского голкипера Столе Димитриевски.

Сборная Украины набрала 3 очка, столько же баллов имеют и другие участники группы С – Нидерланды и Австрия. Эти команды сыграют друг с другом в четверг позднее (начало – 22:00 по Минску). Северная Македония очков пока не набрала.

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