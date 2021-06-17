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Amnesty International: Белорусские медработники оказались на передовой кризиса прав человека

  • 17.06.2021, 18:44
  • 1,744
Amnesty International: Белорусские медработники оказались на передовой кризиса прав человека

Правозащитная организация признала преследования протестующих медиков в Беларуси.

Принимавшие участие в протестах работники медицинской сферы подвергались необоснованным преследованиям со стороны сотрудников правоохранительных органов Беларуси. К такому выводу пришла международная правозащитная организация Amnesty International в специальном брифинге.

По данным правозащитников, преследованиям подверглись медики, которые участвовали в митингах, критически высказывались о власти или открыто заявляли о смерти и ранениях протестующих. Впоследствии многие из них полностью лишились права работать в сфере здравоохранения, говорится в документе.

«Белорусские медработники оказались на передовой кризиса прав человека, они и оказывали пострадавшим протестующим медицинскую помощь, и разоблачали попытки власти уменьшить масштабы кровопролития. Многие из них заплатили высокую цену за свою порядочность, потеряв средства к существованию, а в некоторых случаях и свободу», — заявил заместитель директора Amnesty International по кампаниям в регионе Восточной Европы и Центральной Азии Брюс Миллар.

Он подчеркнул, что медиков уволили в условиях хронической нехватки врачей в стране. Миллар призвал мировое сообщество разобраться с этой ситуацией.

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