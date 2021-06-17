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SpaceX отправляет на орбиту спутник GPS III 05

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  • 17.06.2021, 18:50
  • 1,128
SpaceX отправляет на орбиту спутник GPS III 05

Трансляция.

Американское частное предприятие инженера Илона Маска SpaceX готовится к сегодняшнему запуску пятого спутника семейства GPS Block III. Запуск объекта произойдет благодаря ракете-носителю Falcon 9.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Известно, что запуск ракеты запланирован на территории стартового комплекса Space Launch Complex 40, который расположен на мысе Канаверал в штате Флорида. 15-минутное открытое окно "открывается" в 19:05 по минскому времени. Если "окно" будет упущено, следующий запуск ракеты состоится уже 18 июня в 19:04 по минскому времени.

Ракета-носитель Falcon 9 уже использовалась ранее при запуске четвертого спутника семейства GPS Block III.

Пресс-служба SpaceX предупреждает о том, что прямая трансляция запуска ракеты состоится за 15 минут до старта.

Интересный факт, что пятый спутник семейства GPS Block III назван в честь командира "Аполлона 11" Нила Армстронга - первого человека, ступившего на поверхность Луны.

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