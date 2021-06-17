Признавшая биткоин платежным средством страна столкнулась с проблемой 4 17.06.2021, 19:16

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фото: Bitcoin/twitter

Сальвадор стал первой в мире страной, которая сделала биткоин легальным платежным средством.

Сальвадор, который ранее признал биткоин легальным платежным средством, столкнулся с проблемой, поскольку Всемирный банк отказался помогать стране с его внедрением. Об этом пишет ВВС.

Организация выразила обеспокоенность по поводу воздействия добычи криптовалюты на окружающую среду и не захотела содействовать Сальвадору в распространении биткоина. Теперь страна может не успеть признать его в установленный 90-дневный срок. Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что столкнулся с «макроэкономическими, финансовыми и правовыми проблемами» в связи с переходом Сальвадора на биткоин.

Сальвадор стал первой в мире страной, которая сделала биткоин легальным платежным средством. За эту инициативу проголосовали 62 законодателя из 84. Согласно инициативе, обменный курс к доллару «будет свободно устанавливаться рынком». Также цены могут устанавливаться в биткоинах, налоговые взносы могут оплачиваться в цифровой валюте, а обмены в биткоинах не будут облагаться налогом на прирост капитала.

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