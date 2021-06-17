В Индонезии пожилым людям за прививку от COVID-19 раздают кур 1 17.06.2021, 20:28

фото: Getty Images

Таким образом власти пытаются увеличить количество привитых граждан в возрасте старше 45 лет.

В Индонезии в сельских районах местные власти и полиция выдают пожилым людям живых кур в обмен на вакцинацию от COVID-19. Об этом 17 июня сообщает CNN.

Таким образом власти пытаются увеличить количество привитых граждан в возрасте старше 45 лет.

В полиции одного из округов Западной Явы сообщили, что до начала программы только 25 из 200 жителей были готовы сделать прививку против коронавируса, после выдачи кур количество желающих вакцинироваться возросло до 250 человек в день.

Отмечается, что в результате программы власти района Пекат в округе Чианжур уже раздали бесплатно 500 кур.

Кроме этого, людей информируют о безопасности и преимуществах вакцин, чтобы они перестали бояться делать прививки от COVID-19. Многие пожилые люди думали, что вакцинация не предотвращает коронавирус, а, наоборот, может вызвать серьезные заболевания и даже смерть, рассказали в местной полиции.

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