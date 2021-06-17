Латвийские таможенники задержали контрабандные сигареты из Беларуси6
- 17.06.2021, 20:41
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Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой Таракана.
Латвийские таможенники задержали контрабандные сигареты из Беларуси, сообщает vid.gov.lv. Они были спрятаны в полу грузовика, который вёз доски, и в стенках вагона поезда. В первом случае нашли 2530 пачек сигарет белорусского производства, во втором — 3270 пачек. Проводится расследование.
Гораздо чаще контрабанду белорусских сигарет задерживают литовцы, поляки и украинцы.