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Латвийские таможенники задержали контрабандные сигареты из Беларуси

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  • 17.06.2021, 20:41
  • 5,646
Латвийские таможенники задержали контрабандные сигареты из Беларуси
фото: vid.gov.lv​

Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой Таракана.

Латвийские таможенники задержали контрабандные сигареты из Беларуси, сообщает vid.gov.lv. Они были спрятаны в полу грузовика, который вёз доски, и в стенках вагона поезда. В первом случае нашли 2530 пачек сигарет белорусского производства, во втором — 3270 пачек. Проводится расследование.

Гораздо чаще контрабанду белорусских сигарет задерживают литовцы, поляки и украинцы.

фото: vid.gov.lv​
фото: vid.gov.lv​
фото: vid.gov.lv​
фото: vid.gov.lv​
фото: vid.gov.lv​
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