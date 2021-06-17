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Бельгия обыграла Данию и обеспечила себе место в плей-офф Евро

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  • 17.06.2021, 21:14
  • 1,616
Бельгия обыграла Данию и обеспечила себе место в плей-офф Евро

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Сборная Бельгии одержала волевую победу над Данией в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.

Встреча прошла в четверг, 17 июня, в Копенгагене и завершилась со счетом 2:1 в пользу бельгийцев. На гол нападающего датчан Юссуфа Поульсена гости ответили точными ударами Торгана Азара и Кевина де Брейне.

Победа позволила Бельгии набрать шесть очков и обеспечить себе место в плей-офф чемпионата Европы. У Дании нет ни одного набранного очка, команда находится на последнем, четвертом месте в квартете.

В следующем матче Дания 21 июня сыграет со сборной России. Бельгия в тот же день встретится с Финляндией.

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