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В Беларуси небывалый дефицит медиков

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  • 17.06.2021, 21:34
  • 7,188
В Беларуси небывалый дефицит медиков
иллюстрационное Фото

В регионах совсем не осталось узких специалистов.

Читатель телеграм-канала белорусских медиков «Белые халаты» пишет:

«Работаю не первый год в одном из платных центров Минска, узким специалистом. Такого наплыва пациентов из регионов Беларуси, как сейчас, за все время не припомню. Едут на обследование в Минск из Пинска, Солигорска, Полоцка и других городов. Говорят о том, что на районах не осталось узких специалистов совсем. Работают фельдшера и/или ВОПы. В областные центры на консультацию не пробиться. И вопрос никаким образом не решается».

Напомним, в Республиканском банке вакансий предлагают работу более чем трем тысячам врачам.

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