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Появился прогноз погоды в Беларуси на выходные и начало недели

  • 17.06.2021, 21:37
  • 3,326
Появился прогноз погоды в Беларуси на выходные и начало недели

Ожидается до плюс 34 градусов.

Аномальная для июня жара надвигается на Беларусь. Виной тому антициклон, который сейчас перемещается на центральные районы европейской части России. Он формирует жаркую и сухую погоду с минимальной облачностью.

В пятницу, 18 июня будет еще терпимо - ночи будут прохладными, с температурой воздуха 10-16 градусов. А днем - до плюс 25-30 градусов.

С субботы, 19 июня, жара усилится. Дневная температура в выходные будет достигать 30-33 градусов, поэтому синоптики объявили желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

По предварительному прогнозу, такая же жара продолжится в начале следующей недели. Вплоть до вторника, 22 июня, днем обещают до 34 градусов жары, а ночью температура воздуха прогреется до 22 градусов.

Жарче всего будет в восточной части Беларуси - в Могилевской и Гомельской областях, чуть позже жара придет на Витебщину. В Минске ожидается максимум до плюс 30 градусов.

Такие данные мы нашли в прогнозе по численной модели UKMET на 6 дней. Напомним, этот прогноз погоды рассчитан автоматически, без контроля и корректировки синоптика, и может изменяться.

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