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Главы МИД Британии и РФ обсудили ситуацию в Беларуси

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  • 17.06.2021, 21:54
  • 5,956
Главы МИД Британии и РФ обсудили ситуацию в Беларуси

Доминик Рааб и Сергей Лавров поговорили по телефону.

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову сегодня, сообщает пресс-служба вненеполитического ведомства России.

Одной из тем разговора стала Беларусь. Белорусскую тему стороны обсудили в ходе обмена мнениями по международным вопросам, уточнили в МИД РФ.

Доминик Рааб в своем блоге в Twitter написал, что обсуждались ряд двусторонних и международных вопросов, «в том числе те, по которым мы глубоко расходимся».

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