Главы МИД Британии и РФ обсудили ситуацию в Беларуси

Главы МИД Британии и РФ обсудили ситуацию в Беларуси3
- 17.06.2021, 21:54
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Доминик Рааб и Сергей Лавров поговорили по телефону.
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб позвонил главе МИД РФ Сергею Лаврову сегодня, сообщает пресс-служба вненеполитического ведомства России.
Одной из тем разговора стала Беларусь. Белорусскую тему стороны обсудили в ходе обмена мнениями по международным вопросам, уточнили в МИД РФ.
Доминик Рааб в своем блоге в Twitter написал, что обсуждались ряд двусторонних и международных вопросов, «в том числе те, по которым мы глубоко расходимся».