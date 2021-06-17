В Африке нашли один из самых больших алмазов в истории 1 17.06.2021, 22:03

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Вес алмаза составляет 1098 карат.

В Ботсване обнаружили алмаз, который считают третьим по величине в мире. Как сообщает ВВС, вес алмаза составляет 1098 карат.

Алмаз показали президенту Москвити Масиси через две недели после обнаружения. Пока камню еще не дали имени.

Обнаруженный алмаз немного уступает камню, который занимает второе место в мире. Алмаз Леседи ла Рона также обнаружили в Ботсване, в 2015 году, его вес составляет 1109 карат.

Самый большой алмаз из обнаруженных – «Звезда Африки», его вес составляет 3106 карат. Его нашли в 1905 году.

Министр полезных ископаемых Ботсваны Лефоко Моаги заявил, что находка произошла как никогда вовремя, ведь продажи алмазов и бриллиантов очень упали в прошлом году из-за пандемии.

На данный момент компания Debswana, которая обнаружила алмаз, решает, как его будут продавать: через сеть De Beers или фирму, которая принадлежит государству.

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