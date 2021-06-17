Партизаны Беларуси: Свободу всем политзаключенным!
- 17.06.2021, 22:07
В стране и за рубежом продолжаются акции протеста белорусов.
В Беларуси и за рубежом продолжаются акции протеста белорусов.
Партизаны Беларуси: Свободу всем политзаключенным!
Белорусы Санкт-Петербурга 313 дней подряд выходят поддержать земляков: «Сегодня мы благодарим медработников Беларуси. Вы оказались одновременно на двух передовых - глобальной пандемии и кризиса прав человека в стране. Мы желаем вам здоровья и душевных сил».
Диаспора Италии: «Мы хотим выразить свою поддержку и восхищению всем белорусам, которые несмотря ни на что отстаивают свою свободу! Мы с вами, земляки, и делаем, что в наших силах».
Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»