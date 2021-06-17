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Партизаны Беларуси: Свободу всем политзаключенным!

  • 17.06.2021, 22:07
Партизаны Беларуси: Свободу всем политзаключенным!

В стране и за рубежом продолжаются акции протеста белорусов.

В Беларуси и за рубежом продолжаются акции протеста белорусов.

Партизаны Беларуси: Свободу всем политзаключенным!

Белорусы Санкт-Петербурга 313 дней подряд выходят поддержать земляков: «Сегодня мы благодарим медработников Беларуси. Вы оказались одновременно на двух передовых - глобальной пандемии и кризиса прав человека в стране. Мы желаем вам здоровья и душевных сил».

Диаспора Италии: «Мы хотим выразить свою поддержку и восхищению всем белорусам, которые несмотря ни на что отстаивают свою свободу! Мы с вами, земляки, и делаем, что в наших силах».

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!»

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