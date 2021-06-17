SpaceX запустила спутник для американских ВВС 1 17.06.2021, 22:25

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III) в интересах ВВС США. Трансляция велась на сайте компании в четверг, 17 июня, передает korrespondent.net.

Запуск состоялся в 12:09 по времени Восточного побережья США (19:09 по Минску) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Через полтора часа спутник будет выведен второй ступенью на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите – примерно на высоте 20 тыс. км.

При этом первая многоразовая ступень Falcon 9 совершила успешную вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике Just Read the Instructions – в 647 километрах от космодрома.

Это уже пятый спутник GPS III, выводимый на орбиту с 2018 года. Космический аппарат весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Услугами системы GPS, оператором которой являются ВВС США, пользуются более 4 млрд человек в мире.

Первый спутник GPS III был выведен на орбиту 23 декабря 2018 года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая выиграла тендер на запуск пяти из первых шести аппаратов данного типа.

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