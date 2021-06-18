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The Washington Post: Байден стер ухмылку с лица Путина

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  • 18.06.2021, 8:06
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The Washington Post: Байден стер ухмылку с лица Путина
фото: georgian_vda

Главе Кремля дали понять, что его действия повлекут за собой серьезные последствия.

"Выдержка и спокойствие - недооцененные добродетели в политике. Избиратели, когда выбирают президента, как правило, отдают предпочтение новизне и возбуждению. В результате в Овальном кабинете обычно оказываются внешнеполитические неофиты. Когда эти новички совершают свою первую поездку за границу, они вызывают сильное беспокойство у наблюдателей и помощников, которые задаются вопросом: будет ли президент знать, что он делает? Скажет ли он что-нибудь, чего не следует? Раздавят ли его более опытные лидеры?" - пишет на страницах The Washington Post обозреватель Макс Бут (перевод — inopressa.ru).

"С президентом Байденом такой озабоченности нет. Он имеет многолетний опыт работы во внешней политике в качестве вице-президента и сенатора, путешествующего по миру. Его внешнеполитические приемы (...) проявились во время его поездки в Европу - и принесли дивиденды американскому народу. Байден легко установил хорошие отношения со своими коллегами-демократическими лидерами на встречах с G7, Европейским союзом и НАТО. (...) Еще до того, как Байден ступил на европейскую землю, его рейтинг одобрения среди союзников США резко вырос. Исследовательский центр Pew Research Center сообщает, что в 16 странах процент людей, верящих в то, что президент США поступает правильно во внешней политике, вырос в среднем с 17% в прошлом году до 75% сегодня. (...)", - говорится в статье.

"Встречи с союзниками были в некотором смысле просто прелюдией ко встрече с одним из самых эффективных противников США - Владимиром Путиным. Невозможно представить себе более резкий контраст между Байденом и его предшественником, чем в их отношении к российскому авторитарному правителю". Вспоминая о саммите в Хельсинки в июле 2018 года, Макс Бут пишет, что "(...) Путин вышел из той встречи с ухмылкой, как кошка, проглотившая канарейку".

"Как отметил историк Майкл Бешлосс, такой ухмылки не было на губах Путина, когда он давал свою персональную пресс-конференцию после встречи с Байденом в среду. В то время как Путин прибегал к своей обычной нечестности и аргументации в стиле "на себя посмотрите" - он сравнил тюремное заключение оппозиционного лидера Алексея Навального с преследованием бунтовщиков в Капитолии - его поведение было приглушенным и далеко не триумфаторским. Он атаковал Соединенные Штаты, но старался не оскорбить лично Байдена. Он даже сравнил нынешнего президента с его предшественником", - пишет автор публикации, напоминая, что, по словам Путина, президент Байден - опытный государственный деятель, который сильно отличается от президента Трампа ("Ой. Это больно заденет самого большого фаната Путина в Соединенных Штатах", - замечает обозреватель).

"В своих собственных заявлениях Байден затронул нужные ноты. Он ясно дал понять, что поднимал вопрос о правах человека в разговоре с Путиным. "Как я могу быть президентом Соединенных Штатов Америки и не выступать против нарушения прав человека?" - спросил он. Это почти невообразимо - если бы мы только не были свидетелями президентства Трампа. (...) Байден не выражал наивных надежд на трансформацию России; он первый президент США после прихода к власти Путина в 1999 году, который не ожидает фундаментальной перезагрузки отношений. Его цели более скромные, хотя, возможно, все еще слишком амбициозные, а именно - немного больше стабильности и предсказуемости со стороны Кремля. (...) Никто не заинтересован в "в новой холодной войне", сказал он".

"Даже это может быть не так: России выгодна "холодная война", если это означает, что к ней будут относиться как к равной США, единственной в мире сверхдержаве, а не, как выразился Джон Маккейн, как к "заправочной станции, маскирующейся под страну". В самом деле, кое-кто может утверждать, что Путина вознаграждают за его плохое поведение тем, что ему предоставляют мировую сцену в Женеве так, как этого не делают для лидеров более крупных экономик, таких как Италия или Индия".

"Но есть дипломатическая выгода от саммита, которая может перевесить цену за укрепление позиций Путина. А именно - то, что опытный и принципиальный президент США четко и недвусмысленно донес до "убийцы" в Кремле, каковы интересы и ожидания США - и дал ему понять, что плохое поведение повлечет за собой серьезные последствия. Похоже, именно это и сделал Байден. Понял ли Путин этот месседж, предстоит увидеть. Но, по крайней мере, приятно иметь президента, который знает, какой месседж нужно доносить", - считает Бут.

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