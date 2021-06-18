Кредиторы забрали у «флагманов» Беларуси десятки миллиардов рублей 4 18.06.2021, 8:15

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Fotobank.ru

Гигантская сумма составила более четверти выручки основных предприятий страны.

Власти собрали информацию о платежах главных предприятий страны в пользу кредиторов — получилась гигантская сумма с ростом к прошлому году, пишут banki24.by.

За 4 месяца 2021 года крупные и средние компании Беларуси направили на погашение кредитов и займов 27,163 млрд BYN.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер выплат кредиторам увеличился на 14,8%. С целью исполнения обязательств по кредитам и займам валообразующие предприятия были вынуждены направить 28,2% выручки.

Иными словами, каждый четвертый рубль из выручки пошел только на погашение долгов.

Флагманы Минска направили кредиторам 6,404 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом объем платежей вырос на 8,3%. На эти цели крупные и средние предприятия столицы изъяли 20,2% выручки — каждый пятый рубль.

По всем абсолютным и относительным индикаторам выплат лидируют бизнесы Гомельской области. За треть года кредиторы получили от гомельских флагманов 7,339 млрд BYN. Размер платежей гомельчан увеличился к 2020-му на 62%, а удельный вес изъятий из выручки составил 47,2%.

Первенство Гомельской области в 2021-м объясняется господдержкой Белорусского металлургического завода в Жлобине. По информации журнала «Финансы, учет, аудит», в начале года на пополнение уставного фонда БМЗ ушло 1,6 млрд BYN, что позволило сократить краткосрочные обязательства предприятия на 1,9 млрд BYN.

В относительно неплохом положении находятся предприятия Брестской области. Флагманы этого региона направили на погашение кредитов и займов всего 1,636 млрд BYN за 4 месяца, а доля погашенных долгов в выручке составила 17,2%. Оба показателя являются лучшими по стране в 2021 году. Меньшую долговую нагрузку на Брестчину можно объяснить меньшими масштабами так называемой комплексной модернизации. В регионе больше доля частников, чем на востоке страны — им не нужно техническое перевооружение любой ценой.

В остальных областях ситуация с платежами по кредитам и займам была следующей: Витебская — 3,234 млрд BYN (33% выручки), Гродненская — 1,943 млрд BYN (22,2%), Минская — 4,379 млрд BYN (30,1%), Могилевская — 2,228 млрд BYN (34,6%).

Больше всего выплат кредиторам в 2021 году произвели флагманы промышленности — 17,542 млрд BYN (+16,3% к 2020-му). На эти цели у промышленников ушло 35,2% от выручки.

Внутри промышленности по понятным причинам лидируют металлурги — 3,603 млрд BYN (рост в 3,9 раза), что эквивалентно 139,9% выручки. Флагман металлургической отрасли Беларуси — жлобинский БМЗ. В сельском хозяйстве предприятия отдали кредиторам 1,058 млрд BYN (+45,2% к 2020 году), в оптовой торговле — 2,667 млрд BYN (+1,2%), в ритейле — 2,148 млрд BYN (+21,9%), на транспорте — 982,1 млн BYN (+20,9%).

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