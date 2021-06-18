закрыть
18 июня 2021, пятница, 10:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кредиторы забрали у «флагманов» Беларуси десятки миллиардов рублей

4
  • 18.06.2021, 8:15
  • 6,912
Кредиторы забрали у «флагманов» Беларуси десятки миллиардов рублей
Fotobank.ru

Гигантская сумма составила более четверти выручки основных предприятий страны.

Власти собрали информацию о платежах главных предприятий страны в пользу кредиторов — получилась гигантская сумма с ростом к прошлому году, пишут banki24.by.

За 4 месяца 2021 года крупные и средние компании Беларуси направили на погашение кредитов и займов 27,163 млрд BYN.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года размер выплат кредиторам увеличился на 14,8%. С целью исполнения обязательств по кредитам и займам валообразующие предприятия были вынуждены направить 28,2% выручки.

Иными словами, каждый четвертый рубль из выручки пошел только на погашение долгов.

Флагманы Минска направили кредиторам 6,404 млрд BYN. По сравнению с 2020 годом объем платежей вырос на 8,3%. На эти цели крупные и средние предприятия столицы изъяли 20,2% выручки — каждый пятый рубль.

По всем абсолютным и относительным индикаторам выплат лидируют бизнесы Гомельской области. За треть года кредиторы получили от гомельских флагманов 7,339 млрд BYN. Размер платежей гомельчан увеличился к 2020-му на 62%, а удельный вес изъятий из выручки составил 47,2%.

Первенство Гомельской области в 2021-м объясняется господдержкой Белорусского металлургического завода в Жлобине. По информации журнала «Финансы, учет, аудит», в начале года на пополнение уставного фонда БМЗ ушло 1,6 млрд BYN, что позволило сократить краткосрочные обязательства предприятия на 1,9 млрд BYN.

В относительно неплохом положении находятся предприятия Брестской области. Флагманы этого региона направили на погашение кредитов и займов всего 1,636 млрд BYN за 4 месяца, а доля погашенных долгов в выручке составила 17,2%. Оба показателя являются лучшими по стране в 2021 году. Меньшую долговую нагрузку на Брестчину можно объяснить меньшими масштабами так называемой комплексной модернизации. В регионе больше доля частников, чем на востоке страны — им не нужно техническое перевооружение любой ценой.

В остальных областях ситуация с платежами по кредитам и займам была следующей: Витебская — 3,234 млрд BYN (33% выручки), Гродненская — 1,943 млрд BYN (22,2%), Минская — 4,379 млрд BYN (30,1%), Могилевская — 2,228 млрд BYN (34,6%).

Больше всего выплат кредиторам в 2021 году произвели флагманы промышленности — 17,542 млрд BYN (+16,3% к 2020-му). На эти цели у промышленников ушло 35,2% от выручки.

Внутри промышленности по понятным причинам лидируют металлурги — 3,603 млрд BYN (рост в 3,9 раза), что эквивалентно 139,9% выручки. Флагман металлургической отрасли Беларуси — жлобинский БМЗ. В сельском хозяйстве предприятия отдали кредиторам 1,058 млрд BYN (+45,2% к 2020 году), в оптовой торговле — 2,667 млрд BYN (+1,2%), в ритейле — 2,148 млрд BYN (+21,9%), на транспорте — 982,1 млн BYN (+20,9%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»