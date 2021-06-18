В Минске девушка на BWM протаранила машину ГАИ
- 18.06.2021, 8:51
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Оба автомобиля получили механические повреждения.
В Минске водитель BMW врезалась в автомобиль ГАИ, который остановился на красный свет. Подробности случившегося рассказали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, пишет kp.by.
- В четверг, 17 июня, водитель автомобиля BMW двигалась по улице Ульяновской в сторону улицы Октябрьская. При подъезде к улице Ленина девушка въехала в автомобиль оперативного назначения, который остановился на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в ведомстве.
В результате случившегося автомобили получили механические повреждения.