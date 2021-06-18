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Стало известно, в каких продуктах содержится главный витамин молодости

  • 18.06.2021, 9:08
  • 6,378
Стало известно, в каких продуктах содержится главный витамин молодости

Он не синтезируется в организме человека и обязательно должен поступать с пищей.

Гладкая, ровная, здоровая кожа — главное украшение женщины в любое время года. Правильное питание помогает поддерживать ее в нормальном состоянии. А витамин Е играет в этом важную роль, пишет FaceNews.

Его еще называют «витамином молодости».

Основная польза витамина Е — он мощный антиоксидант и кардиопротектор. Он участвует в синтезе различных гормонов, обладает противовоспалительными свойствами, повышает иммунитет — клетки тканей тела становятся более устойчивыми к воздействию внешней среды.

Надо отметить, что витамин Е не синтезируется в организме человека и обязательно должен поступать с пищей. Поэтому в рационе всегда должно быть достаточно этого витамина.

Свет разрушает витамин Е во время хранения продуктов

Высокое количество витамина Е содержится в основном в растительных продуктах, особенно в свежих, необработанных овощах и зерновых. Много его в растительных маслах.

Важно знать, что свет разрушает витамин Е во время хранения продуктов. Он чувствителен к кислороду. Хорошо сохраняется в замороженных плодах. Максимум витамина после обработки в растительных маслах холодного отжима, поэтому они считаются более полезными.

Кроме того, включайте в рацион продукты, которые можно есть без приготовления — ростки пшеницы, лесные и грецкие орехи, миндаль, семечки, яичные желтки, шпинат, листовую зелень, помидоры.

Суточная потребность взрослого человека в витамине Е составляет около 15 мг. Такое количество содержится в 30 г подсолнечного масла или в 100 г оливкового. Но это не значит, что мы должны набирать необходимое количество витамина Е только из этих источников. Это важно понимать.

Витамин Е жирорастворимый, поэтому может накапливаться в организме и вызывать интоксикацию. Большое превышение дозы витамина может не предотвращать, а наоборот, вызвать проблемы со здоровьем.

Не забывайте о разнообразии вашего питания, ведь волшебных таблеток не существует.

Лучшие источники витамина Е (на 100 г)

Масло зародышей пшеницы — 215 мг

Нерафинированное подсолнечное масло — до 44 мг

Семена подсолнуха — 31,2 мг

Миндаль — 24,6 мг

Лесной орех — 21 мг

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