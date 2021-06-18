Санкции ударят больнее: евразийский «зонтик» не поможет Таракану 3 18.06.2021, 9:19

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Белорусские власти оказались в крайне уязвимом положении.

После инцидента с самолетом Ryanair ЕС рассматривает возможность распространения «точечных» секторальных санкций на белорусский экспорт, под которые могут попасть калийные удобрения и нефтепродукты, – основные экспортные позиции Беларуси на европейском рынке, пишет в статье на сайте «Наше мнение» экономический обозреватель Татьяна Маненок.

Секторальных санкций пока нет, но их цену правительство уже подсчитало

По словам премьер-министра Беларуси Романа Головченко, цена финансовых санкций на белорусскую экономику в случае их введения составит якобы не более 2,9% ВВП.

Глава концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина также на днях заявила, что для предприятий легпрома никаких ограничений со стороны стран Запада пока нет. Но санкции могут коснуться и Оршанского льнокомбината, который может потерять ряд западных поставщиков, рассказала она в эфире СТВ. В частности, французская фирма Kermel может отказаться от поставок в Беларусь может. «Будем ли мы поставлять вам волокно в июне и июле или нет, мы еще решим», – заявили в компании. «И крупная текстильная компания Inditex, учредитель торговых объектов, заявила, что тоже посмотрит, будут ли они вводить санкции», – рассказала Лугина.

ЕАЭС не будет солидарно реагировать на санкции в отношении Беларуси

Обратим внимание, как в последнее время официальный Минск быстро поменял экспортную стратегию. Еще недавно правительство страны стремилось диверсифицировать внешнюю торговлю таким образом, чтобы треть продаж составлял рынок ЕАЭС, треть – ЕС и еще треть – страны дальней дуги. После августа 2020 года приоритеты кардинально поменялись. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в феврале 2021 года заявил, что теперь Беларусь должна сконцентрировать 50% своего экспорта на рынках ЕАЭС, а оставшуюся половину разделить поровну между ЕС и странами дальней дуги.

Переформатирование экспортной стратегии побуждает белорусские власти решительнее продвигать инициативы по защите отечественного рынка на внешнем контуре под «зонтиком» ЕАЭС. Очевидно, что в санкционном противостоянии с Западом официальный Минск хотел бы получить покровительство ЕАЭС.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) 21 мая Лукашенко отметил, что «коллективный Запад» не заинтересован в укреплении ЕАЭС как экономического конкурента и предложил продумать меры реагирования – от целевого наращивания импортозамещения и взаимной торговли до введения в рамках компетенции ЕАЭС прямых ограничительных мер. Вслед за этим вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сообщил по итогам заседания ВЕЭС, что главы государств ЕАЭС поддержали предложение Лукашенко.

Похоже, что РФ была бы не против, если судить по словам заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина. В кулуарах Петербургского международного экономического форума 4 июня он заявил, что в ЕАЭС обсуждаются возможные коллективные меры в ответ на введение или расширение санкций против какой-либо страны из объединения.

Однако МИД Казахстана оперативно опроверг эту информацию. Он заявил, что Казахстан не ведет переговоров о «консолидированных мерах» стран ЕАЭС в ответ на санкции других государств, и в целом выступает против политизации евразийского союза. МИД Казахстана напомнил, что, согласно договору о ЕАЭС, интеграционные процессы в рамках союза носят сугубо экономический характер и отметил неприемлемость наделения органов евразийской интеграции «несвойственными функциями». Он заявил, что Казахстан исходит из того, что «санкции Запада имеют в своей основе, прежде всего, политические мотивы и направлены против отдельных государств, а не всего ЕАЭС».

Между тем, это не первая попытка официального Минска обеспечить себе покровительство ЕАЭС для защиты от санкций. На заседании Евразийского межправсовета в феврале 2021 года в Алматы правительственная делегация из Беларуси выступила с инициативой рассмотреть «особое мнение» белорусской стороны по порядку применения мер в связи с экономическим давлением на одну из стран союза. Белорусский премьер Головченко тогда призвал ЕАЭС действовать солидарно, а не по одиночке, если экономическое давление оказывается на одну из стран ЕАЭС.

Вслед за этим Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что ЕЭК проработает механизм солидарных ответных мер участников ЕАЭС на внешние санкции. «Радует то, что партнеры нас слышат и понимают, что, если мы блок, если мы союз, то, соответственно, воздействие или давление на одного из членов союза должно восприниматься, как давление на всю организацию. Конечно, мы не военный союз, как ОДКБ, например, где эти механизмы существуют. Но в последнее время экономика становится не менее жарким полем битвы, чем военные непосредственно действия», – аргументировал свою позицию Головченко.

Позже пресс-служба ЕЭК тогда сообщила, что по итогам заседания Евразийского межправсовета 5 февраля комиссии поручено начать проработку вопросов применения ответных мер на территории ЕАЭС. Однако из сообщения ЕЭК следовало, что речь идет не о солидарном ответе ЕАЭС на санкции в отношении одного из государств, а о проработке механизма применения ответных мер в отношении третьих стран при блокировании процедур разрешения внешнеэкономических споров. То есть, по сути, о выработке механизма применения ответных мер на уровне ЕАЭС в случае, когда стандартная процедура разрешения споров, предусмотренная действующими международными договорами, прежде всего, ВТО, блокируется в силу непредвиденных обстоятельств или недобросовестных действий третьих стран. Напомним в этой связи, что Беларусь не является членом ВТО.

Очевидно, что на фоне санкционного давления эффективность внешней торговли Беларуси будет снижаться, а роль России как экспортного рынка возрастать. Однако в случае введения санкций в отношении самых уязвимых экспортных позиций Беларуси – нефтепродуктов и калийных удобрений «открытие» российского рынка, о чем говорил российский посол, Беларуси мало чем поможет.

Отметим, что в 2020 г. Беларусь продала в страны ЕС нефтепродуктов на USD596 млн (при этом весь экспорт нефтепродуктов из Беларуси в стоимостном выражении составил USD2,741 млрд).

В Россию белорусский экспорт нефтепродуктов вырос в 2020 году в 5,6 раза по сравнению с 2019 годом до 384,3 тыс. тонн, а валютная выручка от экспорта – в 3,3 раза до USD 151,910 млн. Этот рост объясняется тем, что в апреле 2020 г. российский рынок стал премиальным для белорусских нефтепродуктов. Дело в том, что из-за демпферных отчислений российских производителей в бюджет цена бензина в России не изменилась вслед за падением стоимости нефти, и торговать импортным топливом в РФ стало выгодно – прежде всего, для Беларуси благодаря выгодной логистике и низким транспортным расходам при доставке топлива в Россию. Между тем, напомним, что с 1 июня по 1 октября 2020 года РФ запретила импорт нефтепродуктов в целях поддержки отечественных НПЗ в условиях упавшего спроса на нефтепродукты.

В этом году на фоне заметно подорожавшей нефти и, соответственно, снижения привлекательности российского рынка для белорусских нефтепродуктов их поставки в РФ будут заметно ниже. По крайней мере, ы первом квартале Беларусь поставила в РФ всего 29 тыс. тонн нефтепродуктов на USD17,2 млн. Дефицита автомобильного топлива на российском рынке нет. По данным Минэнерго РФ,ожидалось, что в апреле – мае 2021 года уровень производства автомобильного бензина и дизеля пятого экологического класса превысит аналогичный период 2019 года на 8% и окажется на 14% выше аналогичного периода 2020 года.

Еще одна чувствительная позиция для Беларуси – экспорт калийных удобрений. Крупнейшими покупателями белорусских калийных удобрений в 2020 году были Бразилия (продажи составили USD522 млн), Китай (USD320 млн) и Индия (USD290 млн). В 2020 году Беларусь продала в страны ЕС калийных удобрений на USD196 млн (около 10% от всего экспорта), в то время как весь стоимостной экспорт белорусских калийных удобрений составил USD2,721 млрд. При этом поставки на российский рынок составили всего 37,428 тыс. тонн, в стоимостном выражении экспорт в РФ составил USD18 млн.

Очевидно, что российский рынок не сможет заместить европейские поставки белорусских калийных удобрений. Рассчитывать здесь на помощь российского посредника – компанию «Уралкалий», которая сегодня является конкурентом Белорусской калийной компании (спецэкспортер белорусских калийных удобрений), – не приходится.

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