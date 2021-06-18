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Врачи рассказали о необычных симптомах и последствиях нового штамма коронавируса

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  • 18.06.2021, 9:52
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Врачи рассказали о необычных симптомах и последствиях нового штамма коронавируса

За последнее время симптоматика ковида изменилась.

Инфекционисты в разговоре с РБК рассказали, как часто в их практике встречается симптоматика нового индийского штамма коронавируса, а именно ухудшение слуха и боли в животе.

«Ухудшение слуха после коронавирусной инфекции и боли в животе не новые симптомы, с такими жалобами обращались и раньше. Это заболевание может протекать с абсолютно разными симптомами. Самостоятельно ставить себе диагноз «ковид» при болях в животе или ухудшении слуха нельзя, это могут сделать только врачи. Частота обращений с этими симптомами может быть разной, но данных об увеличении подобных обращений у меня нет», — сказал РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

В случае если человек ощущает ухудшение слуха, самое первое, что ему необходимо сделать, — обратиться к врачу и не заниматься самолечением, считает эксперт.

Как заявил РБК терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, он не сталкивался с обращениями из-за проблем со слухом. «Однако в целом есть тенденция к проблемам с нервами, в частности — полинейропатия. При ней возникают покалывающие, неприятные ощущения во всем теле, чувство болезненности. Также аносмия — отсутствие запахов — проявление поражения нервов. Я не исключаю возможности снижения слуха. Самое первое, что нужно делать в таких случаях, — обращаться к отоларингологам», — отметил он.

Кондрахин не исключил, что бывают случаи образования серных пробок при происходящем воспалении, которые решаются с помощью специалиста. «Если мы говорим о нарушении слухового нерва на фоне коронавирусной инфекции, чем раньше начнется лечение, тем меньше вероятность перерастания процесса в патологию. Врач проведет аудиограмму для того, чтобы проверить, насколько ухудшился слух, выяснить, что стало причиной», — пояснил он. Что касается болей в животе, то этот симптом встречался в ряде случаев и ранее, это связано с тропностью вируса к клеткам кишечника, полагает Кондрахин.

По мнению начальника центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгия Сапронова, в России такие симптомы встречаются крайне редко, пока что говорить о широком распространении индийского штамма в стране рано.

«За последнее время симптоматика ковида немного изменилась. Если раньше в основном пациенты жаловались на снижение обоняния, потерю вкуса, то сейчас на том или ином этапе болезни практически у каждого пациента отмечаем появление жидкого стула, развитие гепатита, и значительно чаще стал появляться панкреатит, с чем могут быть связаны боли в животе», — отметил он.

По словам Сапронова, отсутствие широкого распространения индийского штамма доказывает тот факт, что эти боли не являются доминирующими в течение болезни, ими по-прежнему остаются лихорадка и дыхательная недостаточность.

«Для новой коронавирусной инфекции характерно формирование микротромбозов. Вообще патогенез ковида необходимо рассматривать через развитие тромбозов. Они возникают не только в легких, но и в кишечнике, печени, в головном мозге и в данном случае в тех органах и тканях, в которых мы даже не предполагали. На снижение слуха пока никто еще из наших пациентов не жаловался. Индийский штамм, может быть, и идет, но пока его клинической симптоматики мы не отмечали у наших больных», — добавил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что при заражении индийским штаммом COVID-19 пациенты жалуются на боли в животе и суставах, тошноту и потерю аппетита и слуха, в редких случаях у них встречаются потеря обоняния, лихорадка и кашель. Также заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

заявляла, что у 18–23% человек, заболевших коронавирусной инфекцией, встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха. Более того, у 2% пациентов спустя несколько недель этот недуг может сохраниться, а у некоторых может возникнуть острая нейросенсорная потеря слуха.

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