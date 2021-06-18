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В оккупированном Крыму вслед за Керчью ушла под воду и Ялта

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  • 18.06.2021, 10:07
  • 3,456
В оккупированном Крыму вслед за Керчью ушла под воду и Ялта

Город затопило после сильных дождей.

В Ялте река Водопадная вышла из берегов после того, как в течение шести часов в городе выпала месячная норма осадков, сообщила глава оккупационной «администрации» Янина Павленко, пишет meduza.io.

В Ялте затопило все переходы, подтопило несколько многоквартирных домов, а также хозяйственную зону «Крымэнерго», что угрожает отключением электричества. Больницы и другие социальные объекты Ялты не пострадали. В поселке Форос под Ялтой отключили подачу питьевой воды.

В Крымском Гидрометцентре прогнозируют, что дожди в регионе сохранятся в течение суток.

В ночь на 17 июня из-за проливных дождей затопило Керчь, где выпала почти двухмесячная норма осадков.

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