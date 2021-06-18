Партизаны Витебска вышли в поддержку Николая Статкевича, Сергея Тихановского и Игоря Лосика 18.06.2021, 10:11

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Один за всех и все за одного!

Минские партизаны с Розочки и Грушевки напоминают, что нельзя забывать героев, которые сейчас за решёткой. Каждое письмо с свободы — их окно свободы. Об этом сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

Жители Бобруйска продолжают украшать город бело-красно-белыми ленточками.

Партизаны Витебска выходят в поддержку политзаключенных Николая Статкевича, Сергея Тихановского и Игоря Лосика, которых лукашисты будут судить в закрытом режиме.

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