«Мы платим налоги с несуществующих доходов – это нормально?» 18.06.2021, 10:32

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Почему владельцы таксопарков сворачивают бизнес в Беларуси.

Среди всех автомобильных сфер бизнеса сдача машины в аренду может показаться со стороны одной из самых простых и понятных. И речь даже не о сдаче физическим лицам: на рынке такси всегда нужны свежие автомобили, которые благодаря агрегаторам уж точно не будут простаивать. Остается только держать карман шире?

Примерно так размышлял и герой истории abw.by, который спустя пару лет работы полностью разочаровался в этом бизнесе. Далее – от первого лица:

"Дилеры давали кредиты на автомобили один за другим"

– Бизнес начинался с посуточной сдачи автомобилей в такси. Математика была простая: сутки – 50 рублей, месяц – 1500 рублей. Простои, само собой, были, но этих денег хватало на выплаты по кредиту, страховку, обслуживание авто и все прочие траты. Однако уже спустя несколько месяцев стало понятно, что аренда – это так себе вариант. Очень много было недобросовестных арендаторов, которые "пропадали", портили автомобили или попадали в ДТП. Страховка покрывала аварийные случаи, но машины простаивали.

Можно было чиниться на СТО, но тогда ремонт мог растянуться на месяц и больше. В "гаражах" было дешевле и быстрее, хотя качество заметно страдало. Да и выплаты по страховке на самом деле тянули как раз на такой гаражный ремонт.

Через несколько месяцев сдачи в аренду подход к бизнесу поменялся: на тот момент было выгодно набрать в штат водителей на зарплату и начать работать с Яндекс.Такси. Тогда сервис осваивал регионы. Были доплаты за поездки, автомобили были еще новые, было КАСКО, налоги уплачивались исключительно по таксометрам за километраж.

В тот момент бизнес в такси стал каким-то трендом. Дилеры давали кредиты на автомобили один за другим. Особых требований ни к кому не выдвигалось, машины сразу начинали приносить деньги. Постепенно автопарк расширялся, вроде бы все шло неплохо.

"Налоговая была уверена, что мы кладем деньги себе в карман"

Спустя время ситуация начала меняться. Стали появляться проблемы, которые не были очевидны в самом начале. Например, участие автомобилей в ДТП.

Не все из них критичные для транспорта: иногда просто появляется лишняя царапина, иногда наш автомобиль и вовсе не страдает, а некоторые проблемы устранялись водителями за свой счет без уведомления руководства. Водители не вызывали ГАИ, оформляли европротокол. Об этом мы узнавали уже в конце страхового периода, когда стоимость страховки А6 вырастала со 100 до 200 евро. Умножаем дополнительные 100 евро на парк автомобилей – и вот получается уже заметная сумма. Европротоколы были абсолютно на всех машинах.

Ко второму году стало дороже КАСКО, поэтому от него пришлось отказаться. К этому моменту машины также начали требовать вложений. Пробег 100 тысяч километров за год – это нормально. Только это не те километры, которые накатываются на личных автомобилях. Машины работают на износ.

Водители тоже бывают очень разные. Из 25 машин три были разбиты без возможности восстановления. Взыскать что-то с водителей трудно – часто у них ни денег, ни имущества. А ведь есть еще затраты на техосмотр и пошлину дважды в год.

Наконец, к делу подключился Яндекс. Они убрали доплаты – это было неприятно, но ожидаемо. Наиболее болезненным моментом оказалось сотрудничество Яндекс и налоговых органов. Когда бизнес только развивался, налоги уплачивались исходя из данных таксометров. Затем Яндекс стал подавать в налоговые органы расчеты, которые делало их приложение.

И вот здесь заключается главная проблема. Например, при поездке, предположим, из Бреста в Минск программа рассчитает стоимость 300 рублей. Может ли водитель по договоренности с пассажиром уменьшить эту сумму? Может, поскольку поездка все равно будет выгодна. Таким образом сумма в приложении будет одна, по таксометру – другая.

Другой пример. Приложение при расчете поездки по городу строит неоптимальный маршрут с ценой 5 рублей. Водитель знает, как проехать по кратчайшему пути, и для экономии времени едет именно по нему. Цена поездки по таксометру составит, предположим, 3 рубля, в то время как Яндекс подаст в налоговую информацию о 5 рублях.

Еще одна популярная ситуация – повышенный спрос в час пик. Яндекс вводит коэффициент – обычная ситуация. Но только таксометры так не умеют. Недорогой и популярный "Белтакс" программируется заранее с учетом стоимости 1 км. Он не умеет работать с коэффициентами. Существует более дорогой "Геомер", в котором можно указать конечную стоимость поездки. Но он в два раза дороже, что на парке автомобилей будет уже заметной статьей расходов. И вновь получается, что сумма по приложению превышает сумму по таксометру.

Все дальнейшие налоги рассчитываются из данных, которые подает Яндекс, хотя по законодательству мы должны заплатить налоги именно с показаний таксометра. С безналичными платежами проблем нет: сколько у пассажира списалось со счета – столько же нам на счет и пришло. Но отследить оборот наличных денег, а на их долю платежей хватает, невозможно. Именно для этого и нужны таксометры.

Мы пытались объяснять это налоговой. Одни инспекторы понимают, что происходит, но другие искренне уверены, что мы кладем деньги себе в карман и укрываемся от уплаты налогов. Я допускаю, что водители не всегда пробивают чеки и имеют какую-то личную прибыль. Но это касается именно водителей – мы этих денег не видим. И штрафы за это должны накладываться на водителей, а не на предприятие – пусть бы Транспортная инспекция за этим пристальнее следила.

Выходило так, что в конце отчетного периода бухгалтер считала размер налогов исходя из тех данных, что насчитали таксометры. В то же время Яндекс предоставлял органам свои сведения. Суммы не сходятся – начинаются вопросы и проверки. В конце концов налоговая выставляет счет без каких-либо разъяснений: есть сумма – плати. Если соглашаешься – это одно, хотя, по сути, ты принимаешь сторону налоговых органов. Если не соглашаешься – будут суды и все остальное. Суды ничем хорошим не заканчиваются, некоторые коллеги уже пытались отстоять права.

Каким образом данные от Яндекса сочетаются с нашим законодательством, я не знаю. То есть приложение решает, кому и сколько платить. Зачем тогда тратить деньги на таксометры в принципе? Зачем платить за СКНО? Зачем за них платить обслуживающим организациям?

Не было бы наличных денег, можно было бы работать дальше, даже несмотря на большие статьи расходов на содержание всех и вся. Но выплата налогов с несуществующих сумм уже перебор.

Сейчас фирмы, которые создавались как раз для Яндекса, начинают закрываться. Кого-то "закроют", кто-то придет к этому самостоятельно. Но их места займут новые люди, которые не знают всей специфики. При этом Яндекс подмял под себя рынок всей Беларуси, за исключением разве что Минска. Создание какой-то альтернативы требует огромных денег, которых ни у кого попросту нет. И вот такой круговорот будет продолжаться до тех пор, пока законодательство и Яндекс не начнут наконец-то работать вместе. Яндекс.Такси – отличный сервис с точки зрения потребителя, но никак не с точки зрения предпринимателя.

Комментарий пресс-службы Яндекс Go:

"Существует постановление №972, по которому все платформы должны подавать сведения в МНС. Да, в редких случаях могут быть небольшие расхождения между данными сервисов и таксометров, но, насколько нам известно, сейчас в «парламенте» как раз рассматривается вопрос введения программных касс в пассажирских перевозках. Этот шаг позволит решить многие вопросы, в том числе обозначенные перевозчиком.

Считаем, что нужно не запускать кассы параллельно с таксометрами, а переходить на них полностью, как это происходит во всем современном мире. Также важно, чтобы чек был электронным, а не физическим, чтобы кассы были интегрированы с онлайн-сервисами. Сама идея уже успешно реализована в ряде стран, где работает наш сервис: водителю не нужно выбивать самому чеки, передавать пассажирам, а тем складывать и где-то хранить; все просто и удобно – после каждой поездки клиенту приходит чек на электронную почту, он также дублируется в приложении в истории поездок. Информация автоматически направляется в налоговую службу для отчетности. Таким образом, ответственность за использование кассового аппарата и все дополнительные действия с водителя снимаются – система все делает сама".

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