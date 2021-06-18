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Как чиновник решил уйти с госслужбы и стал парикмахером

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  • 18.06.2021, 10:53
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Как чиновник решил уйти с госслужбы и стал парикмахером

«В первый месяц работы в салоне получил в два раза больше».

Владиславу 27 лет. В свои годы он уже успел получить три образования, поработать на госслужбе и даже дорасти до должности. Но жизнь сложилась не так, как мечтали родители парня. Недавно Владислав окончил курсы парикмахера, уже работает по этой специальности и даже собирается открывать свой салон. «Онлайнер» поговорил с минчанином о том, почему он так резко сменил стабильную работу на профессию, где меньше предсказуемости, и, конечно, спросили о зарплате чиновника и парикмахера.

«Бывало, придешь на работу в восемь утра, а уйдешь только через 24 часа. Мне это нравилось»

В школьные годы Владислав мечтал стать преподавателем информатики и математики, но его мама была против и хотела видеть в сыне юриста или экономиста.

— Мои родители — юристы в госструктурах, вот мама и хотела продолжить «семейный подряд». Правда, она говорила, что юрист — это нервная работа, а вот работать экономистом полегче. Но в итоге оказалось, что это не совсем так, — улыбается парень.

В 2011-м он поступил в колледж технологии и дизайна легкой промышленности на экономиста предприятий, где отучился три года. В конце последнего курса было распределение на практику. Так как Владислав был платником, ему дали возможность выбрать себе рабочее место одним из первых — он пошел на госслужбу.

— На практике я провел четыре месяца, и мне предложили остаться. Я был не против. В итоге проработал в том месте семь лет: три года просто специалистом, а потом — на руководящей должности, был замначальника отдела, — вспоминает парень.

Владислав говорит, что ему понравилась специфика работы: было много выездов, он не сидел на одном месте.

— Бывало, придешь на работу в восемь утра, а уйдешь только через 24 часа, потому что выезды были и по ночам. Мне это нравилось. Когда я стал руководителем, то в основном контролировал работу, выездов было меньше, много сидел в кабинете — это мне поднадоедало, — признается минчанин.

«Прилетали претензии, что я слишком громко размешиваю ложкой сахар в чае»

Чтобы получить должность в госструктуре, успехов в работе и среднего специального образования недостаточно. Владислава брали при условии, что он окончит университет, поэтому парень пошел на заочку на экономфак БГУ, а потом и в Институт госслужбы Академии управления.

— Наверное, у меня не столько было сильное стремление учиться, сколько нравилось проводить время в универе и общаться с одногруппниками. На заочке тоже хватает движухи. По некоторым дисциплинам я впервые появлялся только на экзамене, и преподаватели спрашивали: «Молодой человек, а вы из этой группы?» Причем я был старостой! — смеется Владислав. — Тем не менее у меня была только одна или две пересдачи.

В Академию управления, уверяет парень, он пошел не ради карьерного роста, а тоже для саморазвития: руководящую должность ему предложили еще до окончания вуза.

— Не скажу, что там я получил какие-то сверхзнания, зато появилось много друзей и знакомых. Интересно, что в своей группе я был самым молодым: обычно туда поступают люди за 30, начальники, — вспоминает парень. — Спустя время на работе заметили мои стремления и предложили руководящую должность — конечно же, я согласился. Потом немного пожалел об этом, потому что мне очень нравился мой старый коллектив и отдел, где я начинал. Были прекрасные начальники, которые меня обучали, и там на мне было меньше ответственности. Если бы не эти люди, профессиональное выгорание у меня произошло бы раньше.

Здесь мы и подошли к причинам увольнения Владислава. Мысли о смене профессии у него возникли после конфликтов с непосредственным начальником. Парень вспоминает, что первое время она относилась к нему настороженно, обращалась сугубо по рабочим моментам, но со временем могли вместе и посмеяться, и поговорить о жизни. Владислав вспоминает, что сначала было много интересного, а потом руководительница стала «точить зуб» на него.

— На меня просто срывались по любому поводу. У человека нет настроения — капут всем, но я получаю первым, потому что я ее заместитель и сижу с ней в одном кабинете. Получалось, что я или что-то неправильно сделал, или не так посмотрел, или не так поздоровался. Например, мне кто-то позвонит по личным вопросам (ну бывает же такое!) — сразу начинались фразы типа «В рабочее время никаких личных разговоров». Это меня сильно угнетало, — вспоминает минчанин. — Потом ей стал неприятен запах моей туалетной воды и то, что я курил перед работой. Позже она высказывала недовольство музыкой на звонке моего телефона. Прилетали претензии, что я слишком громко размешиваю ложкой сахар в чае. Доходило до такого абсурда, что мне просто не хотелось ходить на эту работу: казалось, что скоро случится нервный срыв.

«У меня такой образ и ритм жизни, что зарплаты госслужащего не хватало»

Так минчанин постепенно переставал любить свою работу, и со временем она его все больше и больше отталкивала. Если раньше он был на работе уже в 07:30 и уходил запоздно, то после накопленного негатива отсчитывал часы до окончания официального рабочего дня.

— К тому же работать в женском коллективе непросто: постоянно были обсуждения того, как я одеваюсь и за какие деньги покупаю одежду. Я люблю хорошо выглядеть, у меня действительно примерно 30 костюмов, более 100 рубашек и галстуков и много пар обуви. Я не скрываю, что родители помогали мне во время этой работы.

За первый месяц работы на госслужбе Владислав получил 2,7 млн неденоминированных рублей — тогда это было что-то в районе $150.

— Когда я пришел домой, был в небольшом шоке: такую зарплату получают в госорганах? Сразу позвонил родителям, и они ответили, что я еще молод и у меня нет опыта и знаний. Да, тогда еще не было ни выслуги, ни класса госслужащего — никаких надбавок. Потом, спустя пару месяцев, было уже в районе 4 млн, спустя год-два — 6 млн. Зимой этого года, когда я уходил с руководящей должности, получал чуть больше средней зарплаты по стране (примерно 1300 рублей. — Прим.), — говорит он и признается, что родители стабильно помогали ему деньгами. — У меня такой образ и ритм жизни, что зарплаты не хватало: я люблю потусить с друзьями и съездить отдохнуть. На свою получку я мог себя только прокормить, жилье мне также купили родители.

В последний год работы чиновником (с зимы 2020-го) Владислав стал сильно болеть и часто попадал в больницу, у него началась депрессия. За этот год он проработал в сумме около трех месяцев. Во время больничных парень понял, что не хочет выходить на свою работу, и стал просматривать вакансии в других госорганах. Но потом наткнулся в Instagram на рекламу парикмахерских курсов.

— И я подумал: может, реально окончить такие курсы? Это творческая работа, подумал я. Что хочешь, то и делаешь на голове у клиента, — улыбается молодой человек. — Да и когда я сам приходил стричься, всегда с интересом наблюдал за процессом, как стригут меня и других. Сначала я хотел пойти на барбера, но потом подумал, что это довольно узкое направление. Решил освоить более полноценный курс, а там уже и определиться, чем заниматься углубленно: податься в колористику, стать женским мастером или мужским и так далее.

«В первый месяц работы парикмахером получил в два раза больше, чем на должности чиновника»

Зимой, по истечении срока контракта Владислав уволился с госслужбы и пошел работать в салон красоты. Тогда он уже прошел один из этапов курса, получил промежуточный диплом и мог работать мужским мастером. Мама бывшего чиновника не поверила, что он был настроен серьезно: когда сын прислал ей фотографию трудовой, женщина расплакалась. Друзья подтрунивали, мол, сильно снизил планку.

— Руководитель школы очень заинтересовала меня парикмахерским искусством, придала уверенности, что я все смогу и должен попробовать. Всего занятия продлились полторы тысячи часов — курс очень большой и насыщенный, — вспоминает минчанин. — Поначалу, когда я работал мужским мастером, старался брать и легкие женские работы, чтобы набираться опыта. Коллеги мне всегда помогали, но и в целом все начало быстро получаться. Жалоб на некрасивые стрижки за эти месяцы не было. Бывало, что я уговаривал девушек на другие стрижки и яркие окрашивания — в основном все нравилось. В том числе я стал заниматься стрижками своих подруг и сестры.

Но во время учебы на курсах парень не тренировался на знакомых — только на моделях и под присмотром преподавателя.

— Когда оканчивал курсы, экзаменаторы сказали, что мои работы тянут на двух- или трехлетний стаж. Мне это стало настолько интересно, что я постоянно смотрел в YouTube мастер-классы по модным техникам стрижек и окрашиваний. Я загорелся этой профессией, и сейчас она мне очень нравится, — рассказывает он. — В последние месяцы после работы на госслужбе ходил на курсы и был там до полуночи. Пришлось даже своих кошек, собак и черепаху временно отвезти к родителям, потому что не успевал смотреть за питомцами.

На новом месте Владислав старается трудиться не по графику два через два, а шестидневку: он хочет поскорее набить руку и наработать себе постоянных клиентов.

— Пока я не устаю от своей работы, мне это интересно. Сегодня у меня выходной в салоне, но я съездил к подружке, которая просила стрижку. В итоге я еще покрасил ее и сделал укладку, — улыбается молодой человек.

Заработок парикмахера зависит от количества клиентов. Но у минчанина дефицита в этом плане нет.

— Учитывая, что в моей новой профессии все зависит от выработки, в первый месяц я смог отбить две свои зарплаты на госслужбе, а со временем стал получать еще больше, — признается он. — Для начинающего специалиста это очень неплохо. Конечно, я работаю очень много — например, в мае было 25 смен. Но сейчас для меня важнее набраться опыта и стать хорошим специалистом, чем заработать много денег. Я понимаю, что мои работы пока не тянут на высококлассные, которыми могут похвастаться топовые мастера с многолетним опытом, но для начинающего неплохо. К тому же у меня все впереди.

Сейчас у Владислава график в салоне чуть свободнее, потому что много времени уходит на открытие его собственной бьюти-студии в центре. Парень утверждает, что родители больше не помогают ему деньгами. Сейчас он делает все сам — на зарплату и накопления. Это решение тоже пришло к нему после увольнения с первой работы.

— Я решил, что с этого момента буду всего добиваться сам. Нашел помещение, вложил сохраненные раньше деньги в ремонт, на них же покупаю оборудование. Надеюсь, это лето для меня будет грандиозным, — улыбается парень.

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