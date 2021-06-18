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Женская сборная Беларуси победила команду Испании в стартовом матче на ЧЕ-2021 по баскетболу

  • 18.06.2021, 11:05
Женская сборная Беларуси победила команду Испании в стартовом матче на ЧЕ-2021 по баскетболу
Фото: Getty Images

Белорусские болельщики пришли на матч с бело-красно-белыми флагами.

Женская сборная Беларуси победила команду Испании в стартовом матче группового раунда женского чемпионата Европы по баскетболу, сообщает pressball.by.

Беларусь — Испания — 53:51 (14:9, 7:13, 14:11, 18:18)

Беларусь: Попова — 19 + 13 под, Бентли — 13 + 4 пас, Веремеенко — 7 + 7 под, Гаспер — 6 + 5 под, Зюзькова — 4, Лихтарович — 2 + 7 под, Тарасова — 2, Рытикова — 0, Инкина — 0.

Группа "А": Швеция — 2 очка (1 матч), Беларусь — 2 (1), Испания — 1 (1), Словакия — 1 (1).

Победители групп напрямую выходят в четвертьфинал. Сборные, занявшие вторые и третьи места, проведут матчи за попадание в 1/4 финала.

Напомним, что на матч пришли болельщики сборной Беларуси с национальными флагами, которых показали в эфире БТ.

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