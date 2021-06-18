«Границу приходится переходить по полям и лесам» 1 18.06.2021, 11:12

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Фото: Александра РАЗИНА

Как и чем живут продавцы белорусских рынков.

Рынок «Полесский» находится рядом с двумя вокзалами и издавна пользуется популярностью как среди горожан, так и среди приезжих. Сказались ли на ассортименте представленных там товаров закрытые границы, внесла ли свои коррективы в спрос и предложение пандемия коронавируса и какие проблемы у рыночных продавцов?

На рынок я отправилась в среду, 16 июня, в первой половине дня, пишет журналист intex-press.by Александра Разина.

Еще год назад, когда пандемия коронавируса только набирала обороты, все продавцы на этом рынке были в масках и перчатках. На многих роллетах висели таблички «отпуск», покупателей было крайне мало.

Сейчас даже в будний день людей на Полесском рынке довольно много – значительно больше, по сравнению с прошлым годом, и продавцов, и покупателей. Но «сизами» никто даже и не заморачивается. Единственным человеком в маске, которого мне удалось встретить за несколько часов прогулки между роллетами, была женщина-покупатель.

С чем же связано такое пренебрежительное, на мой взгляд, отношение к своему здоровью, непонятно. Но узнать я попыталась, задав этот вопрос одному из продавцов.

– На черта нам эти маски? Вот попробуйте целый день на солнце в них просидеть, тогда и поймете, что это такое, – ответила продавец. – В магазин или в банк маску я надену, потому что там вошел и вышел. А тут ведь совсем другое дело. Да и в магазинах еще хоть следят за этим масочным режимом, там никуда не денешься. А здесь же…

Слушая наш разговор, девушка-продавец из соседнего роллета добавила, что маска, помимо прочего, мешает красивому загару.

– Одна половина лица загорит, а вторая так и останется бледной, – сказала она.

«Как ездили на Россию, так и ездят»

Что касается ассортимента, то его разнообразие меня поразило. Сарафаны нового сезона, трендовая обувь, аксессуары на любой вкус… Я думала, что при закрытых границах максимум, что можно будет купить на рынке, – остатки товаров с лета прошлого года. Но, как оказалось, границы не такие уж и закрытые.

Одна из продавцов, работающая на рынке уже несколько лет и продолжающая дело своих родителей, рассказала, что большинство ее коллег, как и раньше, ездит за товаром в Россию. В ее ряду только один человек покупает свой товар в Гродно.

– Все как ездили на Россию, так и ездят. Цены за дорогу, конечно, теперь бешеные, а границу приходится переходить своими ножками – по полям и по лесам. Но зато товар мы выбираем сами, проверяем его качество и сами же, с чувством выполненного долга, его же и реализуем, – сказала она.

По словам собеседницы, альтернативного способа закупать хорошие вещи и не нарушать при этом законодательство и границу у рыночников просто нет. К тому же, говорит она, покупательная активность снизилась примерно раза в два и экспериментировать сейчас не самое удачное время.

– Раньше я ездила в Россию за товаром чуть ли не каждую неделю, а сейчас хорошо, если хоть раз в месяц выберусь. Не покупают люди ничего, денег нет. Хотя у меня сегодня, по рыночным меркам, праздник – еще утро, а я уже две вещи продала. Так и раскупят все ненароком (надеюсь), – сказала женщина.

Жалобы продавцов на отсутствие покупателей никак не укладывались с тем количеством покупателей, которых я видела на рынке. Утро, будний день, людей тьма, а все рыночники, с которыми я общалась, в один голос твердили: «спрос упал, людей стало меньше». Один из предпринимателей пояснил, почему все так.

– Понимаете, людей много не на рынке, а у продуктовиков. Люди заходят, покупают еду, а вглубь рынка никто не идет. Поесть-то хочется всегда, а вот с босоножками или купальником можно повременить. Или и вовсе без них обойтись, – сказал мужчина.

Скидка на туалет

Условия, в которых приходится работать на рынке продавцам, с их же слов, оставляют желать лучшего и «кажется, не менялись последнюю тысячу лет». Например, одна из женщин-предпринимательниц пожаловалась, что на «Полесском» до сих пор не решен вопрос с туалетом.

– Бегать приходится на автовокзал, а стоит это «удовольствие» 50 копеек. Это на 10 копеек дешевле, чем для всех остальных людей. Это у нас такая скидка, – рассказала ИП.

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