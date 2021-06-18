«Процедура принятия санкционных решений против Лукашенко набирает впечатляющий темп» 4 18.06.2021, 11:40

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Заклинания российских властей не смогут повлиять на санкционную политику Запада.

Санкции против финансового сектора – дополнительный бонус, который белорусские власти себе заработали, пишет телеграм-канал «Письма к дочери»:

— Вчера Песков выразился в том смысле, что на переговорах Байдена и Путина не удалось конструктивно сблизить позиции по белорусскому вопросу. И, конечно, было много разных вариантов перевода всего того, что про нас говорили. Но если переводить эти слова с дипломатического на нормальный уже пацанский, это означает на самом деле очень простую штуку. Означает, что московская предъява: «Это наш барашек, и мы сами будем его стричь», не прокатила.

Ну, или переходя с пацанского на общепринятый: США не захотели признать Беларусь зоной исключительно российских интересов, которую Россия может обустраивать в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Потому что вряд ли кремлевские пацаны согласились бы признать конструктивным какой-то другой вариант.

Не знаю, но, возможно, до истории с самолетом какое-то сближение позиций в таком вот конструктивном духе могло бы и случиться. И вряд ли бы нам с тобой это понравилось. Потому что наши с тобой представления о прекрасном все-таки отличаются от представлений реальных пацанов из Кремля.

Но после истории с самолетом уже даже слепые заметили, что под шкуркой барашка скрывается какое-то совсем другое существо. И никто не хочет оставлять это существо наедине с Путиным. Потому что, если оставить наедине, черт знает, что из него вырастет.

Зато, совсем наоборот, многим захотелось поучаствовать в снятии с него этой шкурки. И, желательно, побыстрее. Так что процедура принятия санкционных решений набирает, кажется, впечатляющий темп. Теперь новые санкции от ЕС обсуждают уже не когда-нибудь «в ближайшее будущем» или, скажем, до конца месяца, а вот прямо между 21 и 24 июня. И, судя по некоторым намекам, которые были сделаны по итогам встречи Байдена и Путина, новые санкции от США последуют примерно в это же время. А вербальные интервенции российских властей будут иметь на санкционную политику примерно такое же влияние, что и белорусские заклинания стабильностью.

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