«Шахтер» домашний матч Лиги чемпионов против «Лудогорца» проведет в Белграде 2 18.06.2021, 11:49

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Запрет на авиаперелеты в Евросоюз сказался и на белорусском футболе.

Чемпион страны «Шахтер» проведет первый домашний матч Лиги чемпионов не в Беларуси. Как стало известно football.by, болгарский «Лудогорец» горняки примут в Белграде.

В столице Сербии есть как минимум пять стадионов отвечающих требованиям УЕФА для первых раундов еврокубков: «Партизан», «Райко Митич«, «Омладински», «Чукарички», «Обилич».

Напомним, что из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске страны Евросоюза закрыли неба для авиатранспорта из Беларуси.

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