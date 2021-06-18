Рабочий рассказал, что творится на белорусских предприятиях 8 18.06.2021, 11:55

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Фото: Reuters

Абсурды луканомики.

Лидер стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский в интервью Studio X97 рассказал, какая сейчас ситуация на заводах Беларуси:

— Ситуация ужасающая просто. Не соблюдаются права на безопасный труд рабочих. Не соблюдаются банальные санитарные и пожарные нормы. Я даже вспоминаю себя, свои места работы: когда шел дождь — мы, не думая о себе, пытаясь сохранить оборудование, чтобы не было коротких замыканий, накрывали целлофаном станки. Вместо того, чтобы руководство уделило какое-то время, какие-то средства на ремонт кровли в цехах — нам закупили целлофан и, дурачки, накрывайте станки. Совсем было до лампочки, что нас шибанет током, что нас поубивает.

— Абсурдов хватает.

Абсурдов хватает. Я еще раз повторюсь: очень высокий травматизм на производствах. Далеко ходить не надо, не далее как в прошлом месяце, было уже две аварийные ситуации, даже не на моем предприятии, на «Беларуськалии». Один смертельный случай, второй — случай тяжелого травмирования. И это за месяц. То есть, это говорит о том, что на волне протестов, забастовок еще осенью — сейчас на этом предприятии не хватает рабочей силы, но руководство все равно заставляет спускаться в эти шахты недоукомплектованные бригады. И люди берут на себя нагрузку больше, чем могут вынести, просто для того, чтобы как-то заработать для своих семей. И из этого выходит, что один за другим недосмотрел — выходит травматизм. Это проблема, а пожаловаться человек не может, ему некому жаловаться, независимые профсоюзы в стране убиты.

Будем честными, признаем это открыто, что независимые профсоюзы мертвы, их просто убили. Провластные профсоюзы, так называемые — это не профсоюзы, это прихлебатели хунты, которые ничего ровным счетом не решают. Они не стоят на защите прав рабочих. Они не расследуют какие-то чрезвычайные ситуации на предприятии. Все сводится к тому, что если работник, не дай Бог, умер — то работник сам в этом виноват. Это всегда и повсеместно. И наша задача вот это исправить.

— Как в прошлом году забастовка на МТЗ начиналась?

— Как, наверное, на всех предприятиях в Беларуси. Как таковой никакой отмашки не было, какого-то там Васи Пупкина не было, который по щелчку сказал: «Мобилизуемся!» Это выходило так, что люди приходили на работу и делились этими эмоциями со своими напарниками. Там просто станки стояли, и люди в курилках собирались в какие-то группы, общались между, делились увиденным, проецировали, через себя пропускали всю информацию, которая была. То есть люди были настолько в шоковом состоянии, что никто не подходил к станку. С этого забастовка и началась. Люди просто сказали: «Да сколько ж можно, сколько мы будем это терпеть?» Просто остановились и цеха целенаправлено пошли к центральным проходным.

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