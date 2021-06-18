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«Без опыта и знания языка смог устроиться за три дня»

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  • 18.06.2021, 12:29
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«Без опыта и знания языка смог устроиться за три дня»

Белорус рассказал о впечатляющем старте карьеры в Польше.

Несмотря на ковидные ограничения в Европе и трудности с выездом за границу, белорусы все равно просачиваются в соседние страны. Минчанин Александр, рассказал abw.by, как сумел устроиться на работу в детейлинг-центр в Гданьске и сколько там можно заработать.

От индонезийского музыканта до польского мастера

Александр – музыкант, до пандемии он вместе со своей девушкой работал в Индонезии.

"Мы жили и выступали в Джакарте, у нас был хороший контракт, но пришла пандемия, ввели карантин, развлекательные заведения закрыли. Пришлось возвращаться домой. Сперва думали, что едем в Беларусь на каникулы, но все затянулось. Обратно в Индонезию уже не зовут, найти работу в Минске проблематично.

Пребывание на родине сводилось к тому, что мы просто проедали заработанные ранее деньги. Поэтому весной этого года решили попробовать переехать в Польшу. Город для жизни выбирали с таким расчетом, чтобы нам было в нем комфортно. Хотелось жить у моря, поэтому остановились на Гданьске.

На момент нашего выезда наземные границы уже были закрыты для большинства граждан, но еще можно было без каких-либо трудностей улететь в Польшу на самолете. Правда, вариант с перелетом нас не устраивал: у нас есть большая собака, а еще не хотелось оставлять свою Alfa Romeo в Минске. Да и в целом оставаться без машины не очень удобно, поэтому пришлось искать варианты, как уехать из Беларуси на авто".

Для поиска работы Саша выбрал не самый традиционный способ. Парень не обращался в бюро по трудоустройству и не искал работу по объявлениям. Он зашел в Instagram и стал искать аккаунты детейлинг-центров в Гданьске.

"Опыта работы в этой сфере у меня не было. Я просто всегда тщательно следил за свой машиной, чтобы все было чисто и аккуратно. Мне нравилось этим заниматься, и я подумал, что на первое время работа в сфере детейлинга меня вполне бы устроила. В Instagram нашел около 10 аккаунтов, написал им сперва на английском, потом перевел текст на польский. Несколько студий откликнулись на мои сообщения, пригласили на собеседование.

В первом месте начальник сразу дал понять, что без опыта и с нулевым знанием языка я у них работать точно не буду. Но в то же время сказал, что может дать возможность поучиться и набраться опыта. Разумеется, без оплаты труда.

К счастью, в тот же день мне ответили из другой студии и назначили встречу на завтра. Владелец также спросил про опыт. Я объяснил, что разбираюсь в детейлинге на любительском уровне, и показал ему свою машину, за которой ухаживаю самостоятельно. В итоге меня взяли на работу. В сумме на ее поиск ушло всего три дня. Начальник сказал, что посмотрит дней 5-7, как у меня будет получаться, но в любом случае обещал заплатить даже за пробный период. Уже через неделю мне заплатили 200 долларов.

Как работает и сколько получает?

Изначально мы оговаривали, что первое время мне будут платить в час 15 злотых, или 4 доллара, позже – 20 (около 5,5 доллара). Работа физически трудная, но интересная и достаточно неплохо оплачиваемая. Мастера, которые работают в нашей студии давно, в месяц получают где-то в районе 1200-1300 долларов чистыми.

Рабочий день длится с 8.30 до 17.00, час на обед. Работать физически с непривычки было тяжело, руки сильно уставали. Пока опыта не так много, делаешь все чуть медленнее более опытных коллег. Поэтому первое время начальник подходил со словами: "Сашка, давай шыбчэй".

Вместе со мной в студии трудятся четыре поляка. Отношение коллег отличное. Да и в целом к белорусам в Польше относятся позитивно. Общаюсь с коллегами на польско-русско-английском. После месяца жизни в Польше начинаешь более-менее понимать, что они говорят, но говорить самому сложно", – признается Александр.

По словам Саши, к ним в центр приезжает много дорогих и интересных машин. Были даже Lotus и Lamborghini. Весной работы особенно много за счет того, что люди начинают готовить к сезону машины, которые не эксплуатировали зимой. Наличие богатых клиентов объясняется просто. Минимальный набор услуг, который включает в себя трехфазную мойку кузова и уборку в салоне, стоит 250 злотых (почти 70$), а максимальный обойдется в 2000 злотых (540$).

"Если работать с машиной одному, то даже с минимальным пакетом услуг на нее уйдет несколько часов. Получается, что за день я могу сделать две такие машины. Бывает, что за один автомобиль берется несколько человек, тогда все выходит быстрее. Некоторые заказчики полного набора услуг оставляют машину на несколько дней", – рассказывает белорус.

"Мы уже не пропадем"

Александр вместе с Анастасией также снимают видео для своего YouTube-канала, где рассказывают о работе и жизни в Польше.

Парень утверждает, что доволен тем, что, не имея опыта работы и знания польского, так быстро смог найти работу в соседней стране. При этом он признается, что не планирует надолго оставаться в этой профессии.

"Эта работа неплохая, но я все же хочу продолжить заниматься творчеством, поэтому со временем буду искать работу по профессии. Однако, даже если зарабатывать детейлингом, в Польше мы уже не пропадем.

Мы снимаем двухкомнатную квартиру за 2000 злотых, или 540 долларов, в месяц. В эту сумму входят коммунальные платежи, которые не разнятся в зависимости от сезона. Получается, что даже если моя девушка пойдет на работу за 500-700 долларов, то на жизнь нам будет оставаться еще около 1000. За эти деньги вдвоем здесь можно достаточно комфортно жить. Продукты в Гданьске не дороже, чем в Минске, а некоторые товары, наоборот, дешевле".

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