Как журналисты встретили еще один рейс из Багдада в минском аэропорту 4 18.06.2021, 12:55

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Служба охраны границы Литвы подозревает связь между рейсами Багдад - Минск и потоком иракских мигрантов.

17 июня журналисты «Еврорадио» снова отправились в минский аэропорт, чтобы встретить самолёт из Ирака. Служба охраны границы Литвы подозревает связь между рейсами Багдад — Минск и потоком иракских мигрантов, многократно возросшим за последний месяц.

За день до того журналисты уже побывали в аэропорту: встретили рейс Iraqi Airways, которым в Минск прибыло как минимум 120 человек. Наутро литовские пограничники сообщили, что остановили ещё шестерых беженцев, которые попытались нелегально попасть в Евросоюз через белорусско-литовскую границу.

На этот раз они встречали рейс авиакомпании Fly Baghdad. Её Boeing 737-800 вмещает от 110 до 210 пассажиров. Есть ли среди них те, кто, дождавшись темноты, будет штурмовать границу Беларуси и Евросоюза?

“Не фотографируйте, у меня семья”

Ближе к прибытию рейса перед воротами, откуда выходят пассажиры, появляются четверо. Девушка в красной юбке держит в руках список. Похожие бумаги журналисты накануне видели у представителей турфирмы Oscar Tur, которые рассказали, что принимают в минском аэропорту группу иракских “врачей и фармацевтов”.

Между собой четверо общаются о 50 гостях из Багдада. Звучат названия гостиниц: “Минск”, “Renaissance”, “Crowne Plaza”, “Беларусь” — это далеко не самые дешёвые минские отели. У 25 человек “программа”. Кто-то задержится в гостинице только на одну ночь.

Спрашиваем: “Вы из туркомпании?” Отвечают, что да. На просьбу рассказать, кого они встречают и зачем, собеседники отвечают отказом: “Это вы про нелегалов? Снимайте здесь, но от комментариев мы воздержимся”, — говорит женщина из компании. Название фирмы тоже не уточняют. Позже интересуются у нас, будут ли тут журналисты завтра. Ведь завтра тоже прилетит самолёт из Багдада.

Замечаем ещё одного иностранца с каким-то списком. Он говорит, что ждёт друга.

После прибытия рейса пассажиры подходят в основном к людям, которые назвались представителями турфирмы. Позже они появляются и возле мужчины, который “встречает друга”. Похоже, друг прилетел не один.

Если среди пассажиров рейса Багдад — Минск, прибывшего 16 июня, мы видели только мужчин, то 17 июня из зоны прилёта выходят и женщины. Но немного.

Когда успели выйти около 20 пассажиров, к журналисту подходит один из представителей турфирмы. Судя по виду и акценту, он иностранец. Он требует не фотографировать его:

— Покажите фотографии. Зачем вы меня фотографируете?

Доводы про то, что ничего противозаконного не происходит, не работают. Только когда показываем, что мужчина в кадр не попал, он успокаивается и говорит:

— Не фотографируйте, пожалуйста. У меня семья, жена.

“Я там постоянно, как фильтр”

Затем откуда-то появляется почётный консул Беларуси в Багдаде Маджид Аль-Каисси. Он тоже не очень доволен тем, что рейс в аэропорту встречают журналисты. Журналисты объясняют, зачем приехали.

— Это вопрос к фирмам, которые делают приглашения. Мы, Fly Baghdad, одного курда не пустили. Я там постоянно, как фильтр. Не пустили, потому что я знаю, что он нелегал. Мы не приглашаем курдов. Кто здесь приглашает курдов, я не знаю. Я люблю Беларусь. 21 год здесь. У меня пятеро детей, и все мальчики, граждане Беларуси. Я защищаю своих детей, — говорит Маджид Аль-Каисси.

Маджид Аль-Каисси переехал в Беларусь 20 лет назад. Судя по интервью, которые он давал государственным СМИ, почётный консул Беларуси в Багдаде — ярый сторонник Александра Лукашенко.

Собеседник уходит, но мы договариваемся поговорить ещё. Почетный консул звонит кому-то и, кажется, пересказывает историю встречи и разговора с нами. Потом он подходит, чтобы запретить делать фотографии. И ещё раз — чтобы настоятельно попросить удалить то, что уже снято.

Говорим, что мы в общественном месте, где можно снимать.

— На все вопросы отвечу. Если будешь снимать, то будут проблемы, — отрезает Маджид Аль-Каисси и снова исчезает.

Пока ожидаем почётного консула, замечаем, что даже спустя час после прибытия рейса некоторые иностранцы всё ещё сидят “на чемоданах” в зоне прилёта. Подходили ли они к людям со списками, пока мы беседовали с Маджидом Аль-Каисси, неизвестно.

Тем временем к журналистам подсаживаются двое подозрительных мужчин. Один занимает кресло совсем рядом, несмотря на знаки о соблюдении дистанции на спинках. Другой стоит поодаль — и перемещается так, чтобы видеть, где находятся журналисты. Мы решаем уехать, не дожидаясь, когда снова освободится почётный консул.

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