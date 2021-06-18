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Медики раскрыли неожиданные полезные свойства яблок для организма

  • 18.06.2021, 13:22
Медики раскрыли неожиданные полезные свойства яблок для организма

Из-за огромной пользы плода специалисты рекомендуют включить данный фрукт в ежедневный рацион.

В яблоке главным образом ценится присутствие железа и витамина С, но плод содержит: бета-каротин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, Н и РР, а также необходимые организму человека минеральные вещества. Плоды в большом количестве содержат пектин и клетчатку, которая благотворно влияет на деятельность желудочно-кишечного тракта, пишет lenta.ua.

Из-за огромной пользы плода медики рекомендуют включить данный фрукт в ежедневный рацион. Эксперты назвали неожиданные свойства фрукта, о которых мало кто знает.

Яблоки помогают бороться с лишними килограммами и являются профилактическим средством для большого списка хронических заболеваний. Они содержат небольшое количество калорий и много клетчатки. Например, в двух средних по размеру яблоках содержится треть суточной нормы клетчатки, необходимой человеку для комфортного переваривания пищи. Фрукт не только вкусный, но и очень удобный для перекуса продукт.

Фрукты нормализуют уровень холестерина в крови, укрепляют иммунитет и снижают риск развития диабета второго типа. Несмотря на минимальный уровень калорий, яблоки дают чувство насыщения.

Врачи рекомендуют съедать минимум одно яблоко в день для профилактики развития многих болезней – атеросклероза, сердечной недостаточности, запоров и возникновения раковых опухолей.

Злоупотреблять яблоками не стоит, кислые плоды в большом количестве могут спровоцировать обострение хронического гастрита и язвы желудка, также отражается на здоровье зубов – повреждается эмаль. Яблоки противопоказаны людям, страдающим гастритом и язвой.

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