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Женевское эхо: в «белорусском пасьянсе» все изменилось

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  • Телеграм-канал «Минская семибоярщина»
  • 18.06.2021, 13:28
  • 8,484
Женевское эхо: в «белорусском пасьянсе» все изменилось
Фото: AFP

Сверили стрелки и молчаливо пришли к общему выводу — уходи.

Уже вчера в "белорусском пасьянсе" все изменилось. Почему? Потому, что "белорусский вопрос" обсудили. Сверили стрелки и молчаливо пришли к общему выводу.

Он таков - УХОДИ! И это крайне важно. Теперь это "женевское эхо" с удвоенной силой неостановимо понесется от столицы к столице по всему миру. Принципам негласной договоренности в своих действиях будут придерживаться все. Но еще более важно, что начало этому положил белорусский народ САМОСТОЯТЕЛЬНО! Еще в августе прошлого года.

Ну что ж, нам всем можно себя и поздравить, успех очевиден. Движемся к переменам вместе дальше.

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