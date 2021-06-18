Женевское эхо: в «белорусском пасьянсе» все изменилось 1 Телеграм-канал «Минская семибоярщина»

18.06.2021, 13:28

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Фото: AFP

Сверили стрелки и молчаливо пришли к общему выводу — уходи.

Уже вчера в "белорусском пасьянсе" все изменилось. Почему? Потому, что "белорусский вопрос" обсудили. Сверили стрелки и молчаливо пришли к общему выводу.

Он таков - УХОДИ! И это крайне важно. Теперь это "женевское эхо" с удвоенной силой неостановимо понесется от столицы к столице по всему миру. Принципам негласной договоренности в своих действиях будут придерживаться все. Но еще более важно, что начало этому положил белорусский народ САМОСТОЯТЕЛЬНО! Еще в августе прошлого года.

Ну что ж, нам всем можно себя и поздравить, успех очевиден. Движемся к переменам вместе дальше.

Телеграм-канал «Минская семибоярщина»

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