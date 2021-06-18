В белорусских аптеках пропал ряд импортных лекарств 6 18.06.2021, 13:37

7,006

В «Белфармации» озвучили свою версию, почему это произошло.

Отсутствие в аптеках страны ряда лекарственных средств импортного производства связано в первую очередь со сложной эпидемиологической ситуацией. Из-за этого была остановлена работа некоторых зарубежных фармацевтических производств, пояснил Сергей Литош, который сегодня согласован на должность гендиректора «Белфармации» — крупнейшей аптечной сети страны.

«От эффективного обеспечения лекарственными средствами зависит качество оказания медицинской помощи. Поэтому так важна задача, поставленная главой государства, по бесперебойному лекарственному обеспечению организаций здравоохранения по доступным ценам, а также контроль за ценами на лекарственные средства», — сказал Сергей Литош. Его цитирует БелТА.

Он также упомянул про изменения в госрегистрации лекарств в ЕАЭС. По его мнению, это тоже поможет вернуть в аптеки лекарства, которые ушли с рынка Беларуси.

«Сейчас происходят изменения в порядке госрегистрации в рамках ЕАЭС, — пояснил Литош. — Большинство предприятий сейчас перерегистрируют свои препараты уже по новой процедуре, не по национальной белорусской процедуре регистрации, а по процедуре в рамках ЕАЭС. После ее завершения лекарственный состав будет пополняться. К сожалению, процесс этот очень сложный. Вот такая объективная причина отсутствия некоторых препаратов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».