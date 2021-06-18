Эксперты выяснили, какая вакцина от коронавируса является лучшей 3 18.06.2021, 13:44

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фото: reuters

Ответ оказался непростым.

Вакцинация от коронавируса в разных странах проходит все активнее, а потому логично, что у людей возникает вопрос — а какая из вакцин лучше?

Ответить на него просто названием вакцины невозможно. В случае с коронавирусом единственным действительно правильным ответом будет «любая». Все вакцины, которые прошли проверку ВООЗ, помогают не заразиться коронавирусом (или, как минимум, уберечься от тяжелого заболевания) и спасают огромное количество жизней, пишет nv.ua.

Ожидание «той самой идеальной» вакцины — это не выход, пишут Вэнь Ши Ли и Хен Кси Тан, научные сотрудники Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти в своей колонке для The Conversation. Тем более, что определить, какая из них действительно является лучшей не так уж и просто.

Кажется, что на самом деле ответ очевиден — нужно лишь сравнить то, как показывали себя разные вакцины на третьей фазе испытаний, которая используется для утверждения регулирующими органами по всему миру. Так, Pfizer показала 95% эффективности, Moderna — те же 95%, показатели AstraZeneca постоянно колеблются от 62 до 90%, а китайская Sinovac показала 83,5% эффективности.

Однако такое прямое сравнение будет некорректным — все испытания проводятся в разное время, в разных местах, с разными штаммами коронавируса, а участники испытаний могут различаться по возрасту, этнической принадлежности и своему здоровью.

Один из способов исправить это несоответствие — провести прямые исследования. То есть, одна часть участников получает одну вакцину, другая часть участников — вторую, третья — третью и т. д. Например, в Великобритании сейчас напрямую сравнивают вакцины AstraZeneca и Valneva. Результаты ожидаются ближе к концу 2021 года.

Еще один способ — измерять их эффективность не во время исследований, а в странах, которые проводят вакцинацию разными вакцинами. Например, последние данные из Великобритании показывают, что вакцины Pfizer и AstraZeneca на самом деле имеют одинаковую эффективность.

Скорее всего, полученная вами вакцина от COVID-19 не будет последней в вашей жизни. Пока что рано говорить о ежегодной вакцинации, однако, вполне возможно, что в будущем вы воспользуетесь другой вакциной, не той, которой укололись в первый раз. И сейчас из Испании поступают многообещающие данные, что на самом деле лучшей вакциной может быть не одна, а сразу несколько — то есть, их комбинация.

Особенно это логично в свете того, что предыдущие данные об эффективности основаны на относительно старых данных — с тех пор коронавирус несколько раз мутировал, а потому вакцины, которые показывали хорошие результаты против «оригинального» вируса, могут не так хорошо справляться с новыми штаммами.

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